Žilková u soudu se Stropnickým: Drsné obvinění a rozvodové papíry na stole

Veronika Žilková a Martin Stropnický se po měsících setkali v soudní síni a rozhodně to nebylo příjemné shledání. Herečka žádá pro svou dceru Kordulu střídavou péči, se kterou velvyslanec nesouhlasí, u stání ale došlo k překvapivému zvratu.

Vztahy mezi Veronikou Žilkovou a Martinem Stropnickým se stále vyostřují. Herečka požádala o svěření dcery Korduly do střídavé péče. Narazila ale na odpor velvyslance, který žije v Izraeli a rád by si pobyt minimálně ještě o rok prodloužil. Manželé se kvůli tomu poprvé od rozchodu setkali, a to rovnou v soudní síni. Místo toho, aby se projednávala péče o dceru, dorazil Stropnický s rozvodovými papíry.

Žádost o ukončení manželství překvapivě po měsících čekání podal Stropnický přesně v den konání soudu.

"Před zahájením soudu, už přímo v soudní místnosti, jsem se dozvěděla zcela šokující informaci, která byla, že Martin Stropnický dnes ráno podal žádost o rozvod. A protože se to jmenovalo soud o střídavou péči do rozvodu, tak vlastně nebylo o čem jednat, a ten soud byl odročen na listopad," svěřila se herečka v pořadu Showtime CNN Prima News s tím, že to bylo pro ni i pro dceru Kordulu obrovské překvapení.

Pozval si novináře

"Ani Kordulka, ani já jsme nevěděly, že tatínek chystá žádost o rozvod. A jediné, co mě napadlo, bylo: Jak já to tý holce zase řeknu? Zase ten otec nesebral odvahu jí to říct sám. Mě zaskočila přítomnost fotografů, protože jsem věděla, že jsem nikomu o tom termínu neřekla. A tak mě překvapilo to, že právě zrovna on, který má pořád pocit, že já to příliš medializuju, tak že zrovna on si je pozval. Já jsem se snažila ty fotografy odtamtud dostat i přes nějakou ochranku, protože jsem nechtěla, když jde o spor o nezletilé dítě, tam mít žádnou přítomnost médií," sdělila Veronika Stropnická ve výše zmíněném rozhovoru.

Herečka prý věřila, že se Stropnický postaví k výchově dcery tak, jako to dělal před lety u svých dětí z předchozího manželství.

"Před dvaceti lety se Martin Stropnický, tehdy byl velvyslanec ve Vatikánu, vracel kvůli dětem předčasně, aby se podílel na jejich výchově. Tak jsem doufala, že i tentokrát, není to předčasně, ale bylo by to v termínu, že by mohl pochopit, že ta dcera ho taky potřebuje, jako ho potřebovaly tři předchozí děti. Opak je pravda. On si to o rok prodloužil, takže oproti standardním čtyřem letům tam bude pět let, aby tam v Izraeli ještě rok byl se svou přítelkyní," nebere si Žilková servítky a dokonce tvrdí, že Stropnický dělá mezi dětmi jasné rozdíly.

Kordulka měla kruté dětství

"Ta holčička už devět let, co táta šel do politiky, zažívala docela krutý dětství. Žila s ochrankou. Ochranka s ní chodila do školy, na tábory, na tancování, a protože v té době byl vlastně útok extremistů na rodinu ministra obrany, pak jsme odjeli do Izraele. No tak jsem si říkala, tak je to poslední rok, než bude velká, než jí bude osmnáct, tatínek tam čtyři roky byl, tak třeba by se mohl vrátit a nejenom psychicky, ale i fyzicky pomoct tý holce kolem jejího života a budoucí profese. Tak že by se mohl vrátit a navázat s ní vztah. Ale je vidět, že pro něho je bohužel kariéra a nějaký finance víc než ten vztah. Škoda, že ty předchozí děti mu stály za to, aby se vrátil… A tahle mu za to nestojí," říká zdrcená Žilková.

Martin Stropnický se od zveřejnění rozchodu drží stranou a nijak se nevyjadřuje, v Showtimu ale přeci jen řekl pár slov.

"Na Kordulce mi velice záleží. Doufám, že časem zvítězí racionalita tak, aby byl naplněn zájem naší nezletilé a zároveň již téměř dospělé dcery. Jsem ale přesvědčený, že právě proto tohle téma nepatří na veřejnost," sdělil velvyslanec taktně.

Stropnický oznámil své manželce před pár měsíci rozchod e-mailem