Drama mezi Žilkovou a Stropnickým pokračuje: Dohadují se kvůli dceři Kordule

Zdroj: Profimedia

Veronika Žilková a Martin Stropnický stále nemají rozvodové papíry na stole, podle jeho manželky je ale otázkou času, kdy velvyslanec podá oficiální žádost kvůli touze být svobodný. Velice špatně snáší náhlý rozvod rodičů hlavně Kordula Stropnická, která je v pubertálním věku a podle své maminky je pro ni nečekaný odchod otce od rodiny obrovskou ránou.

Veronika Žilková ještě na začátku března věřila, že její dvacet let trvající manželství s Martinem Stropnickým už nemůže nikdo a nic ohrozit. O to větší ovšem prožila herečka šok, když jí velvyslanec týden po společné dovolené v Dubaji napsal rozchodový e-mail.

"Společné foto po strašně dlouhé době. Rodina musí držet spolu a zvlášť v této vyděšené době," těšila se Žilková ze společně strávených chvil s rodinou. S odstupem času tuto událost bere herečka jako obrovskou zradu nejen vůči sobě, ale také kvůli dceři Kordule, která byla z rychlého vyeskalování situace mezi rodiči naprosto v šoku.

Stropnický prý navíc do poslední chvilky hrál hru, a to i v době kdy už věděl, že se chystá Žilkové oznámit konec vztahu. V pořadu První dobrá, který produkuje syn Žilkové Vincent Navrátil, dokonce sehrál scénku, kde nahrával své manželce zamilované přání k narozeninám. "Celé to bylo inspirováno mými šedesátinami, na které Martin nepřiletěl a paradoxně celý ten on-line rozhovor, vystoupení a zamilované přání k mým narozeninám natočil ve stejný den, kdy mi večer poslal onen rozcházecí mail. Takže když jsem mu na to druhý den na natáčení děkovala, bylo to moje nejnáročnější vystoupení v životě," svěřila se herečka Extra.

Nikdo žádost o rozvod nepodal

Ačkoliv už Veronika Žilková a Martin Stropnický oficiálně ukončili svůj vztah, oficiální žádost o rozvod prý zatím ani z jedné strany neproběhla.

"My se zatím nerozvádíme, nikdo žádost o rozvod ještě nepodal," uvedla na pravou míru všechny spekulace Žilková pro výše zmíněný web.

"Žádost o rozvod bude muset pravděpodobně podat ten, kdo si bude přát být zase volný, což je on," dodala herečka, která už se z nečekaného konce manželství pomalu oklepává. Nyní je prý hlavním problémem dospívající dcera Kordula, která svému otci nemůže zradu odpustit a odmítá s ním komunikovat.

Dceři vzal iluze o rodině

"Teď řešíme, že nechce přijet v létě na prázdniny a nechce si vzít dceru," prozradila Žilková Extra překvapivou informaci a dodala, že komunikace mezi ní a Martinem Stropnickým probíhá výhradně přes právníky a sociální pracovnice. Naopak s dcerou by prý velvyslanec rád kontakt navázal, ona o to ale aktuálně nestojí.

"On by s Kordulkou i komunikoval, ale neuvědomuje si, že té holce vzal nějaké iluze o rodině, a hlavně ten jeho odchod byl dva dny po návratu z dovolené, takže samozřejmě ta dívka v tom dospívání úplně nechápe tatínkovu touhu po nové lásce," tvrdí Žilková.

"Jak to Kordula snáší, by byl spíše dotaz na ni, ale myslím, že není tak těžké si představit, jak se asi cítí, když se vrátí domů a tam jeden člen rodiny chybí," uzavřela.

Ještě před pár měsíci v manželství Žilkové a Stropnického vypadalo vše zalité sluncem