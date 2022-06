Veronika Žilková šokuje, Stropnickému chce dát druhou šanci

4

Veronika Žilková

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Zatímco se Martin Stropnický k rozvodu s Veronikou Žilkovou nevyjadřuje, herečka dál pálí do bývalého ministra obrany ostrými. Nyní se nechala slyšet, že by byla ráda, aby se vrátil zpět do České republiky. Chce, aby se podílel na výchově jejich dcery Korduly.