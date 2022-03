Žilková a Stropnický spolu zvládli mnohé, jeden mail ale zničil všechno

Zdroj: Profimedia

Ani v tom nejhorším snu by herečku Veroniku Žilkovou nenapadlo, jak její dlouholeté manželství s Martinem Stropnickým skončí. Ještě před pár týdny si společně užívali dokonalou dovolenou v Dubaji, dnes už řeší rozvod. Žilková Stropnického brala jako osudového muže, vedle kterého zestárne, bývalý ministr zahraničních věcí České republiky to ale viděl jinak. E-mailem jí oznámil, že ji už nemiluje.

Veronika Žilková v životě moc štěstí v lásce neměla. Nikdy ale neztrácela naději a když se provdala za Martina Stropnického, věřila, že spolu budou už napořád. Dokonce o něm mluvila jako o osudové lásce.

Než se dali dohromady, oba o sobě navzájem moc dobře věděli. Často se setkávali na nejrůznějších akcích a měli pro sebe slabost. „Martina Stropnického jsem poprvé potkala ve třiadvaceti a pak jsme vždycky o sebe někde zakopli a vždycky jsme se na sebe tak nějak zvláštně dívali,” vzpomínala před lety Žilková v rozhovoru pro iDNES.

Hořeli touhou jeden pro druhého

Dlouhých dvacet let mezi nimi ale k ničemu nedošlo. Pak se ale setkali znovu, když jí Stropnický, tehdy ještě ředitel divadla, přijal do své kanceláře. Oba tehdy procházeli rozvodem, když se ale potkali, na všechny chmury vedle sebe zapomněli. „On měl rozpadlé manželství, já taky. Podlomila se mi kolena, jemu taky a od té doby jsme zůstali spolu,” vyprávěla Veronika Žilková, která se v roce 2008 za Stropnického provdala.

Veronika Žilková a Martin Stropnický se vzali v roce 2008. Zdroj: Profimedia

Prožili spolu mnohé

Martin Stropnický s Veronikou Žilkovou společně zažili mnoho krásných momentů, ale také těch pro mnohé naprosto nepředstavitelných. V září roku 2005 se jim narodila dcera Kordula. Té chtěli rodiče nadělit ještě sourozence, a tak se jim v roce 2007 narodil syn Melichar. Ten bohužel přišel na svět s vrozenou brániční kýlou a po 198 dnech, které strávil na přístrojích, zemřel. Pro všechny to byla nesmírně krutá rána. Na druhou stranu tento nešťastný zážitek už tak po uši zamilovanou dvojici ještě více stmelil.

Nic nenasvědčovalo tomu, že jsou v jejich manželství problémy. Zdroj: Václav Šlauf / MAFRA / Profimedia

Láska jako trám

Manželé se na první pohled zdáli být naprosto nerozluční. I když je v životě potkalo mnoho špatného, vždy si byli oporou a na jedničku se jim dařilo zvládat i vzdálenost, když se musel Stropnický coby český velvyslanec v Izraeli odstěhovat. Manželka za ním často cestovala, spoustu času ale trávili odděleně. Dokázali si s tím ale skvěle poradit. Tedy alespoň tak to vypadalo.

Herečka nyní přišla s šokující zprávou. Znenadání jí totiž manžel poslal e-mail, ve kterém napsal, že jeho láska k ní vyprchala. „Asi zjistil, že v 65 letech vypadá líp vedle mladé slečny než vedle šedesátileté manželky. Jiné vysvětlení nemám. Těžce se smiřoval s přibývajícími léty. Herci jsou víc ješitní. Tak si asi našel někoho, pro koho je zase mladý princ. S dobrým platem a postavením,” svěřila se Žilková Blesku s tím, co by podle ní za jeho naprosto nečekaným rozhodnutím mohlo stát. Vypadá to tedy, že časté odloučení manželů přece jen jejich pevnému poutu uštědřilo několik závažných ran.