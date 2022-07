Veronika Žilková si drsně rýpla do manžela: Promluvila o svém intimním životě

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Veronika Žilková v současné době prochází rozvodem se svým manželem Martinem Stropnickým, který se jí před časem přiznal, že ji nadále nemiluje. Herečka situaci těžce nesla, dnes se ale, zdá se, snaží na rozpad manželství dívat s nadhledem. Během rozhovoru v pořadu Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka si dokonce s humorem sobě vlastním neodpustila rýpavou poznámku.

V nové epizodě speciálního vydání pořadu 7 pádů Honzy Dědka byla jedním z hostů i populární herečka Veronika Žilková. V Opočně, kde se talkshow natáčela, vylíčila nejhorší zážitek z natáčení a promluvila o svých pohádkových manželstvích, přičemž přiznala s humorem sobě vlastním, že poslednímu manželovi nemůže přijít na jméno.

Nejhorší zážitek

Veronika Žilková dala k dobru jednu nezapomenutelnou z natáčení pohádky O dvanácti měsíčkách. „Točili jsme ji v Rožnově tři roky. Ne že bych měla tolik natáčecích dní, těch jsem měla asi deset, ale protože jsme čekali na sníh. Vždycky zavolali: Napadlo, přijeďte! Tak jsme všichni po představení naskákali do aut, přijeli jsme a ono to roztálo. Z téhle pohádky mám nejstrašnější zážitek ve svém životě. Jeli jsme takhle po představení chytit východ slunce nad Lysou horou. Byly dva metry sněhu, přijeli jsme tam a já se modlila, aby sluníčko nevylezlo dřív, než dojedeme, protože už to byl asi pátý pokus o východ slunce. Doběhli jsme, s parukou, v šatech a tam stály saně a před nimi dva koně. Režisér mi řekl představu, že budeme v saních, budeme vyjíždět a za námi bude vycházet slunce. Ptala jsem se, kdo mě to naučí. A on, že nikdo, že za tři minuty vychází slunce. Ale já neumím jezdit na koni, bojím se jich, sáně jsem nikdy neřídila, co když se to převrátí. Koňáci taky nechtěli jít do dvoumetrového sněhu. Řekli mi, že když se to na mě zvrhne, budu mrtvá. Teď jsem viděla ty nezaopatřené děti doma a nešťastného režiséra Karla Janáka, jak tam stojí. Tak jsem řekla, tak jo, jdeme do toho. Vzala jsem ty opratě a poprvé v životě řídila kočár s koňmi. Slunce vyšlo, všechno nádherný… Ale režisér řekl, že ten záběr nemůže použít. Protože za námi běžel rekvizitář s čajem,“ vylíčila Žilková svůj nehorší zážitek z filmování.

Detaily z intimního života

Řeč přišla i na chystaný seriál Primy Sedm schodů k moci. „Je to podle scénáře Josefa Klímy, inspirováno reálnou skutečností, která se stala v naší politice docela nedávno, kdy ambiciózní žena zničila manželství jednoho politika… Moment, to není z mého života… Ona se jmenovala Jana a on Petr. Pepa Klíma to napsal tak, že já už po tomto seriálu nikdy nepůjdu k volbám. Když se člověk podívá, jak jsou všichni se všemi domluvení,“ přiznala Veronika Žilková a po poznámce Honzy Dědka o tom, že o politicích ví mnoho, si rýpla sama do sebe.

„Spávala jsem s nimi. Teda s jedním. Ale jak měl víc funkcí… Ministr obrany, kultury, zahraničí, velvyslanec… Ale už je to tak dávno, že si ani nepamatuju jeho jméno,“ překvapila doznáním Veronika Žilková.