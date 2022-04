Žilková šokuje: Románek Stropnického trval několik let, dostávala anonymy

Zdroj: Profimedia

Identita nové milenky Martina Stropnického je vyzrazena. Velvyslanec propadl kouzlu své třicetileté kolegyně z práce Markéty Horňákové a podle Veroniky Žilkové trval románek několik let. Herečka o poměru svého muže dostávala anonymy, nikdy jim ale nepřikládala velikou pozornost. Nakonec se bohužel ukázalo, že vše v dopisech byla pravda.

Veronika Žilková dostala před měsícem od Martina Stropnického e-mail, ve kterém jí oznámil, že se chce nechat po dvaceti letech manželství rozvést. Pro herečku byl nečekaný rozchod absolutní šok, jelikož si pouhých pár dní před tím užívala se svým mužem a dcerou Kordulou společnou dovolenou v Dubaji.

Žilková sice naznačila, že za rozpadem manželství stojí nejspíš jiná žena, její identitu si ale nechala pro sebe. Když se tajemství provalilo a ukázalo se, že novou múzou Stropnického je jeho kolegyně z práce Markéta Horňáková, rozhodla se herečka situaci okomentovat.

"Manžel přijel osobně a tento vztah mi oznámil. Nebylo to tak, že by to na něj prasklo. Upřímně musím říci, že nevím, proč mi manžel svůj vztah oznámil včetně jména. Tři týdny jsem to v sobě držela a není to tak, že bych dnes něco zveřejňovala. Zřejmě on měl potřebu, aby se to vědělo," překvapila v pořadu Showtime. Podle Žilkové rozhodně nejde o čerstvý úlet a vztah jejího manžela s milenkou prý trval minimálně tři roky.

Byla jeho typ, Žilkové chodily anonymy

"Před čtyřmi lety na podzim jsem si při prvním setkání s dotyčnou říkala: Aha, tak to je jeho typ. Za měsíc jsem dostala první anonymní zprávu. Tři a půl roku jsem se tím nějak trápila a věděla, že manžel o náš návrat do Izraele nestojí," svěřila se Žilková ve výše zmíněném pořadu.

Milenka Martina Stropnického, Markéta Horňáková, pracuje na velvyslanectví v Tel Avivu už čtyři roky jako konzulátní asistentka a na svého staršího kolegu si prý brousila drápky od samého začátku.

"Chlubila se, že ho určitě rozvede, dokonce se na to mezi kolegy vsázelo. Za Stropnického prošla výběrovým řízením na vyšší post a od té doby dělá kariéru," sdělil Blesku zdroj z velvyslanectví ČR v Izraeli.

Začala jsem se smát a ulevilo se mi

Jelikož se Veronika Žilková po boku Martina Stropnického poslední roky spíše trápila, nakonec se jí prý po rozchodu překvapivě ulevilo. A to zvlášť poté, co jí manžel vysvětlil důvod, proč se rozhodl rozbíjet vztah po dvaceti letech.

"Uvedl, že by si rád na důchod ještě něco užil. Upřímně? Já jsem se začala smát a ulevilo se mi," uzavřela herečka, která se z nečekaného krachu manželství pomalu dává psychicky dohromady.

