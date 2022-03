Živa a Richard se po Výměně dočkali dalšího potomka: Porod probíhal netradičně

Zdroj: TV Nova

Po natáčení nejnovějšího dílu Výměny manželek se Živa a její partner Richard radují z dalšího člena jejich rodiny. Narodila se jim totiž krásná dcera, která dostala nádherné jméno Ráchel. Jak rodiče zvládají péči o početnou rodinu a co si z reality show odnesli?

Nová epizoda reality show Výměna manželek byla speciální. Na jedné straně byl totiž VIP pár, který tvoří herec Jaromír Nosek a jeho partnerka Zuzana. Právě Zuzana se na deset dní odebrala do své náhradní rodiny a na její místo nastoupila několikanásobná maminka Živa. Ta se už v průběhu natáčení s partnerem Richardem těšila na další miminko, kterého se záhy dočkali.

Porod doma

„Nám se narodilo další dítě. Už ani nevím kolikáté,” smál se v rozhovoru pro Nova Plus nadšený Richard. „Krásná holčička. Narodila se nám doma, v klidu,” pokračoval ještě partner Živy, který tak prozradil, že si jeho partnerka vybrala poněkud netradiční porod v domácích podmínkách. Živa s Richardem mají tak doma už čtvrtého potomka. Zvládnout péči o všechny je ale někdy pořádný zápřah. Prozatím jsou oba partneři doma, takže si jim daří obstarat všechny děti na jedničku, sám Richard ale přiznává, že jakmile začne chodit do práce, úplně nevím, jak si jeho partnerka sama poradí.

Z Výměny byli nadšení

Živa je ráda, že mohla účinkovat právě ve speciálním VIP dílu a mohla strávit deset dní po boku herce Jaromíra Noska. Vůbec jí tedy nevadí, že se nedostala do běžné rodiny. „Já musím říct, že jsem za tu VIP Výměnu hrozně šťastná,” prozradila Živa a nepřímo tak naznačila, že je ráda, že se nedostala do domácnosti, která by byla zanedbaná, v níž by případně musela vycházet vstříc nějakému pedantovi.

A natáčení si užila na druhé straně i Zuzka. I když sama děti nemá a zpočátku měla obavy o péči o několik ratolestí, nakonec vše zvládla na výbornou. „Matně si pamatuju, že to bylo úplně v pohodě. Byla to taková sonda do úplně jiných lidí, než jsme my,” vzpomínal na svou účast v pořadu a soužití s Živou herec. Pro všechny zúčastněné strany tak šlo o velmi příjemnou zkušenost.