Životní příběh Evy Jeníčkové: Po Básníkách si zahrála po boku Jima Carreyho

Evu Jeníčkovou si jistě pamatujete jako Vendulku utěšitelku z filmové série o Básnících, ale také jako krásnou Mariku z komedie Sněženky a machři. Po úspěchu v naší domovině se odstěhovala do USA, kde si změnila jméno na Ava Jansen a snažila se také prosadit jako herečka. Bohužel však velkou kariéru neudělala.

Po úspěších ve filmech o Básnících a komedii Sněženky a machři se Eva Jeníčková odstěhovala za velkou louži, kde se také snažila prosadit jako herečka. Bohužel se uchytila spíš v reklamách a také jako tanečnice. Zkoušela i divadlo, nic ale nepřineslo kýžené ovoce.

Eva Jeníčková v polovině 80. let dostudovala DAMU a v letech 90. odletěla do USA. Přihlásila se do zahraničního programu, který se ale soustředil především na tanec. Štěstí zkoušela i v Hamburku, ale nejslavnější přesto zůstala u nás.

Za největší úspěchy v Americe se dá považovat role v muzikálu Zpívající detektiv s Robertem Downeyem Jr. nebo Melem Gibsonem, a také samozřejmě Formanův Muž na Měsíci z roku 1991, kde hrála po boku Jima Carreyho.

V Americe díru do světa neudělala

Mohlo by se zdát, že si splnila svůj životní sen, ale ve skutečnosti se žádný zázrak nekonal. Sice Eva vypadá na svůj věk stále skvěle, ale na zahraničních plátnech už ji nejspíš neuvidíte. Většinu času tráví se svým pejskem, kterému dokonce zřídila vlastní facebookovou stránku.

S muži to Eva také neměla snadné, je dvakrát rozvedená. O prvním manželství s instruktorem bojových umění Markem Mikitou se toho příliš neví. Druhé proběhlo roku 2010, kdy si vzala herce a režiséra Viktora Tauše. Bohužel však ani tento vztah nevydržel.

Jeníčková jako jedna z mnoha také propadla kultu dokonalého těla, byla dokonce spojována s anorexií.

"Měla jsem to tak, že jsem jedla, ale měla jsem pocit, že když se nasytím, tak to musím vyběhat. Takže jsem hodně sportovala, jezdila na koni, běhala a podobně. A najednou jsem měla devětatřicet kilo, což bylo při mé výšce opravdu málo," prozradila pro novinky.cz.

Do Čech se vrací, jen když má důvod

Do Čech se Jeníčková nevrátila a vrátit nehodlá. Jezdí zpět, jen když má důvod. V roce 2008 to bylo například kvůli natáčení pokračování legendární komedie Sněženky a machři po 25 letech, kterou režíroval právě její exmanžel. V roce 2018 se zase objevila po boku Davida Matáska v seriálu Polda.

O Evě se ví, že není žádná stydlivka. Objevila se i na obálce Playboye a na několika erotických snímcích. Jinak má ale jedno velké přání, o kterém se příliš neví.

"Chtěla bych se podívat do vesmíru. To by mě bralo. Láká mě zjistit, co je dál mimo zemi. A hlavně mě baví létat. Měla jsem s kamarády, piloty Tomcat F14 stíhačky, domluveno, že mě svezou, ale Air Force je dva týdny předtím dala do výslužby. Takže proletět se ve stíhačce je jeden z mých dalších snů, které bych si chtěla splnit," prozradila také v rozhovoru pro Novinky.

O tom, co si Eva Jeníčková myslí o Vedluce utěšitelce, se podívejte ve videu!

