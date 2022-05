Zlata Adamovská manželovi do oka hned nepadla: Jeho chování zprvu nechápala

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Herečka Zlata Adamovská a její manžel Petr Štěpánek jsou manželé už několik let a jejich manželství by snad ani nemohlo být spokojenější. Cestu k sobě ale hledali dlouho. Když se vůbec poprvé setkali, ani jednoho z nich v tu chvíli nenapadlo, že budou jednou bydlet pod jednou střechou a sdílet jednu postel.

V nové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka se o humorné historky ze svého života podělí Aleš Háma, zpěvačka Dominika Hašková, herečka Barbora Bočková a také manželé Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. Právě ti se rozpovídají o tom, jak probíhalo jejich první setkání, kdy měla herečka ze svého budoucího manžela velmi zvláštní dojem.

Zdroj: FTV Prima

Bylo to divné

Zlata Adamovská a Petr Štěpánek jsou spolu už devět let a dohromady je dalo seriálové natáčení. Znají se ale mnohem déle. Už v roce 1981 spolu natočili pohádku O stříbrném a zlatém vajíčku. „Nepamatuju si ji,“ přiznal Petr Štěpánek, kterému skutečně tohle setkání s jeho současnou ženou vypadlo z hlavy. „Představte si, že tu pohádku si Petr opravdu nepamatuje. Takovou kočku dostane pak nakonec do náruče. Skončili jsme spolu u pece. A on si to nepamatuje,“ řekla na oko pobouřeně Zlata Adamovská.

„Musíte si uvědomit, že já jsem v té době točil tak tři pohádky za sezónu. Šel jsem z jedné do druhé. Mladé holky mi pořád dávali, a já neměl čas,“ hájil se Štěpánek, který si v té době krásné Adamovské ani nevšiml. „Bylo to divné, tehdy po mně nevyjel. Když se ocitne mladá herečka v terénu, ty ataky v začátcích prostě jsou. Petr po mně nevyjel, a to mi bylo podezřelé. Ale já jsem v té době měla svého kluka, takže mě to netrápilo. Ale říkala jsem si, jestli není trošku divný,“ smála se Zlata Adamovská.

Zdroj: FTV Prima

Aleš Háma vzpomínal na zážitek s prostitutkou

Moderátor a herec Aleš Háma je dnes sice známý hlavně z televizních obrazovek, byly ale časy, kdy si přivydělával v hotelnictví. A právě v té době se mu stal velmi zvláštní zážitek. „Jedno celé léto, v srpnu 1989, jsem dělal portýra v Hotelu Ambassador Zlatá Husa. Bylo mi šestnáct, měl jsem na sobě oblek po bráchovi. Měl jsem první noční směnu, přišla prostitutka s Němcem. Dávali mi dvacet marek, abych je pustil. Ale já jim řekl, že tam nesmí. Ona na mě, kolik bych teda chtěl. A já, že nic nechci, že je to zakázaný. Druhý den jsem dostal od kolegů ceres. No, tak už jsem pak pouštěl: Dobrý den, rád vás vidím, bitte schön. Všechno se člověk naučil,“ smál se při vzpomínce na lekci ze školy života Aleš Háma, který si to léto vydělal nemalé peníze.

Zdroj: FTV Prima

Dalšími z hostů byly Dominika Hašková a herečka Barbora Bočková. Dcera Dominika Haška vzpomínala na své dětství, během kterého vyrůstala hned v několika zemích světa. Barbora Bočková zase vyzradila tajemství svých narozenin. Novou epizodu talkshow 7 pádů Honzy Dědka sledujte v úterý ve 21:35 na Primě!