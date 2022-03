Zlata Adamovská zažila chvíle hrůzy: Kvůli stalkerovi se bála chodit domů

Zdroj: Profimedia

Zlata Adamovská je krásná žena a nikdy neměla nouzi o nápadníky. Známá herečka ale zažila i situace, kdy jí byl zájem mužů velice nepříjemný. Před lety dokonce řešila stalkera, který na ni několik dní číhal před domem.

Zlata Adamovská byla celkem třikrát vdaná, až s posledním manželem Radkem Štěpánkem je ale konečně šťastná.

Krásná herečka byla v mládí idolem mužů, někteří zamilovaní fanoušci ale v touze se s ní setkat prý překračovali hranice slušnosti.

"Třeba se stalo, že přijel nějaký pán ze Slovenska, z Bánské Bystrice. Zazvonil, já byla zrovna v koupelně, tak mu šel otevřít můj tehdejší manžel Radek John, který se ho zeptal, co si přeje. Odpověděl, jestli je vaše paní doma. Radek reagoval: "Vy chcete podpis, jo?" A on, že ne, že by chtěl se mnou být a že by si to představoval tak, pokud máme nějakou chatu, aby tam na ni Radek odjel a on by se mnou zůstal doma," popsala Adamovská webu zeny.iprima.cz děsivý zážitek z minulosti. Tím ale nezvaná návštěva neskončila, neznámý muž se u hvězdy usídlil na zahradě.

Měla jsem strach, nechtěla jsem vycházet sama

Slovenský ctitel Zlaty Adamovské se nenechal odradit tím, že ho herečka poslala pryč a ubytoval se u ní před domem.

"Zůstal tam několik dní. Asi mu byla zima nebo dostal hlad, tak se nakonec vytratil. Pak jsme tam po něm zametali vajgly, které tam po sobě zanechal. Příjemné mi to vůbec nebylo. Měla jsem strach. Nikdy nevíte, co takový člověk může udělat, co ho může napadnout," dodala Adamovská s tím, že v tu dobu nechtěla vycházet sama a často měla bezesné noci.

Po letech ale na historku vzpomíná s úsměvem. "Dneska už před naším domem nikdo nenocuje. Lidé mi ale hodně píší a čekají mě třeba po představení před divadlem a děkují, že se jim to líbilo. To mě hřeje u srdce. To je pro mě největší poklona," říká herečka.

Třetího manžela předpověděla kartářka

Současného manžela, herce Petra Štěpánka, předpověděla Zlatě Adamovské před mnoha lety kartářka.

"Před dlouhými lety mi řekla, že až třetí manžel bude ten pravý. Já kartářkám nikdy nevěřila a nevěřím, ale tentokrát se trefila. Myslím si, že pokud bychom s Petrem neprožili svá minulá manželství, nevážili bychom si toho dnešního," tvrdí

Herečka má z druhého manželství s Radkem Johnem dvě děti, syna Petra a dceru Barboru, a už je i šťastnou babičkou.