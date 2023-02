Dámy, pozor! Hrdina Zlaté labuti má tělo jako Herkules, máte u něho šanci?

Zdroj: TV Nova

Zlatá labuť bude vyprávět osudy lidí spjatých se stejnojmenným obchodním domem, ve své době nejmodernějším chrámem nákupů a luxusu v tehdejším Československu. To vše na pozadí turbulentních událostí přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století. V hlavních rolích se objeví Adam Vacula, Marta Dancingerová, Kristýna Ryška, Robert Mikluš a Petr Stach, Daniela Kolářová a Petr Kostka. Doplní je herecké objevy posledních let Beáta Kaňoková a Simona Lewandowská. Zlatou labuť režírují Braňo Holiček spolu s Biserem A. Arichtevem.

„Nezdá se to, ale před necelými sto lety žili lidé životy v podstatě velmi podobné těm našim, hlavní lidská trápení a radosti byly stejné, takže vlastně vyprávíme příběhy současné, ale v dobovém balení, které jim dodává na atraktivnosti,“ říká producent Filip Bobiňski, který za seriálem stojí spolu s producenty Petrem Šizlingem a Janem Coufalem. Ten je zároveň hlavním scenáristou.

„Námět na dobový seriál z obchodního domu jsme měli již delší dobu připravený, chtěli jsme vyprávět osudy postav, které se protínají na jednom atraktivním místě. Konkrétní příběh Zlaté labutě jsme začali psát před více než rokem a hned na počátku jsme už také museli pracovat na hereckém obsazení a všech přípravách, aby bylo možné v říjnu loňského roku začít natáčet,“ dodává Bobiňski.

Fešák Vacula

Hlavním hrdinou Zlaté labutě je Petr Kučera ztvárněný Adamem Vaculou. „Je to člověk, který přijíždí ze zahraničí, odkud si přivezl inspiraci, vizi a sen, který tady realizuje v podobě Zlaté labutě. Přiváží do Prahy ve třicátých letech něco, co tady ještě nikdy nebylo. A baví mě, že je to sen, který plní svědomitě, a stejně tak přistupuje k lidem, kteří ve Zlaté labuti pracují,“ říká o své roli Adam Vacula, který si sice své soukromí střeží, ale podle všeho sám není.

Vacula má zkušenosti ze zahraničních filmových a seriálových produkcí. Diváci jej mohli vidět v poslední sérii Jacka Ryana na Amazon Prime nebo v marvelovce Falcon a Winter Soldier. Do cesty se mu postaví Bára Veselá ztvárněná Martou Dancingerovou.

„Moje postava má docela pestrý vývoj. Začíná trochu jako holka ulice, která nezřídka podniká protizákonnou činnost. Ve Zlaté labuti se schovává před velkým průšvihem. A shodou okolností dostane příležitost dát životu nový směr,“ přibližuje Dancingerová.

Rodině Kučerů vládne železnou roku otec rodu ztvárněný Petrem Kostkou, jeho manželku Boženu pak hraje Daniela Kolářová. Může se zdát, že Petr (Adam Vacula) je předurčen k řízení obchodního domu, do čela se však dere jeho starší sestra Irena v podání Kristýny Ryšky. „Irena je ambiciózní, jde si za svým, což je pro ženu předválečné doby velmi neobvyklá role. Často přitom používá stejné prostředky jako muži, ale žena má být přece za plotnou a starat se o děti, jak říkají dobové prameny…,“ říká Kristýna Ryška.

Rodinu doplňuje Rudolf Kučera (v podání Petra Stacha), který je po dětské obrně upoután na invalidní vozík, a Robert Mikluš. Ten ztvárňuje Lukáše Maška, který se do rodiny Kučerů přiženil, protože si vzal Irenu. „Lukáš pochází také z bohaté rodiny, takže to manželství působí spíš jako taková rodinná fúze,“ doplňuje Mikluš.

Tehdejší hrdinové s dnešními problémy

Novými kolegyněmi Báry Veselé v oddělení textilu obchodního domu se stanou Eva Dušková (Beáta Kaňoková), křehká žena, která svou práci v obchodním domě vnímá jako vstupenku do světa filmu, ve kterém by se ráda prosadila, a Alena Zimová (Simona Lewandowská). Ta do Prahy utekla z malé vesnice a doufá, že jí anonymita velkoměsta konečně umožní žít tak, jak touží.

Beáta Kaňoková ke své roli říká: „Myslím, že mi sedla. Už na castingu jsem si říkala, že bych chtěla hrát tuto postavu, protože je to taková rozverná a veselá holka. Taková trošku Nataša Gollová.“ Lewandowská pak o své roli říká: „Alena přijela do Prahy z vesnice, takže je ještě v něčem taková čistá a naivní. Třeba když vchází do tramvaje, tak pozdraví. Ale zároveň má velké tajemství, které schovává právě za tou naivitou, aby byla nenápadná. Ale je taková slušná a pořádná, všechno dělá tak, jak se má.“

„Pevně věřím, že náš seriál osloví široké publikum. Zlatá labuť se sice neodehrává v současnosti, ale tematicky jsme velmi aktuální. Mluvíme o problémech, které se diváků dotýkají i dnes. Touze po samostatném, svobodném životě, lásce, které není přáno, předsudcích, naději…,“ uzavírá kreativní producentka TV Klára Follová.

Zlatou labuť budou moci diváci sledovat každý čtvrtek večer na TV Nova a vždy o týden dříve na Voyo.