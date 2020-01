Pitt na Glóbech: Rozesmál Jennifer Aniston a vysvětlil, proč nechal mámu doma

Mluvit k veřejnosti musel, když si šel převzít cenu za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Quentina Tarantina – Tenkrát v Hollywoodu. „Chtěl jsem mámu vzít sem, ale v poslední době, ať se objevím vedle kohokoliv, hned je z ní moje přítelkyně, tak by to bylo trochu divný,“ řekl Pitt a narazil tak nechtěně na Jennifer Aniston, se kterou ho fanoušci i mnoho let od rozvodu pojí.