Módní policie ze Zlatých Globů 2020: Nejlepší modely z červeného koberce

Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 16 000 Kč

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) Zedník. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16100 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Co požadujeme? , - 2 roky praxe v oboru na dané pozici výhodou, - vyučení v oboru zedník výhodou, - zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost , - aktivní přístup k práci , Co nabízíme? , - zázemí silné stavební společnosti , - dobré finanční ohodnocení odpovídající , dosahovaným výsledkům , - zajímavé firemní benefity , Práce pro zaměstnavatele bude probíhat v rámci celé ČR. Pracoviště: Pks stavby a.s., Brněnská, ďż˝.p. 126, 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Informace: Olga Feň, +420 566 697 161.