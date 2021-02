Zločiny velké Prahy: Mezi herci vyniká Plesl. Vyhrál boj s démony, pomohly jehly

Zločiny Velké Prahy se od prvního dílu staly diváckým hitem. Mezi herci exceluje Jaroslav Plesl, kterého režisér obsadil do role inspektora Budíka. Herec ale v osobním životě se svou rolí nemá nic společného, spořádaný život začal žít až tehdy, kdy mu šlo o zdraví!

Jaroslav Plesl byl v minulosti často obsazován do rolí psychopatů. Postava inspektora Budíka je pro něj velikou změnou, s osobností této role se musel herec nejprve ztotožnit.

Plesl je mimo jiné členem Dejvického divadla a že je bohém potvrzuje i to, že je ve svých 46 letech stále sám. "Jsem docela opatrný, vidím kolem, jak se vztahy rozpadají. Nemám trvalý vztah, i když mě napadá, že už bych sakra nějaký měl mít. Jenže to bych musel natrefit na tu správnou osobu," prozradil Blesku.

Talentovaný herec navíc odhalil část své temné minulosti. Před pár lety Plesl ještě holdoval alkoholu a s odstupem času přiznává, že se mnohdy choval jako sebevrah!

Jaroslav Plesl dlouho zkoušel, co jeho tělo vydrží

"Ještě ve třiceti jsem měl pocit, že jsem nesmrtelný. Žil jsem jako bohém a divočil na flámech. A knížky jsme tam zrovna nečetli… Bylo to veselé, ale pak mi tělo začalo dávat najevo, že se chovám jako sebevrah.Signálem byla chronická nespavost, která ze mě dělala chodící mrtvolu. Byl jsem vyčerpaný, připadalo mi, že mám mozek větší než hlavu, nic mě nebavilo. Kdo nespavost nezažil, těžko pochopí, o čem mluvím, ale nepřál bych ji ani svému největšímu nepříteli. Je to utrpení. Samozřejmě alkohol či cigarety tomu rozhodně nepomůžou. Naštěstí jsem to po­chopil a začal řešit. S mejdany a s cigaretami jsem skončil. Přesněji řečeno, občas si nějakou slavnostní zapálím, ale dokouřím ji s bídou do poloviny," přiznal Jaroslav Plesl deníku Žena a Život.

Herec byl přitom roky silný kuřák, porazit závislosti pro něj nebylo vůbec jednoduché. "Byla to nutnost. Představte si, že jste zoufale nevyspalá, ale přitom musíte odvést dobrý výkon a komunikovat s okolím. Točíte třeba seriál, auto vás vyzvedne někdy po půl páté ráno, v šest jste na place. Přes den máte zkoušku v divadle, večer představení. Do postele se dostanete v jednu a za čtyři hodiny vstáváte… To se nedá vydržet bez nějakého režimu a péče. Já jsem přestal kouřit ze dne na den a samotného mě překvapilo, jak bezbolestné to bylo. Žádné absťáky, žádné přibírání na váze či nervozita. Chtěl jsem to, rozhodl se a hlava to přijala. Pravda ale je, že jsem na to nebyl úplně sám," popsal stejnému webu.

Plesl nakonec vyhledal pomoc čínské medicíny a díky ní překonal nejtěžší období odvykání.

Herci se závislostí pomohla čínská medicína

"Nakonec jsem zkusil akupunkturu a občas jsem si zašel někam popovídat, což nakonec dělám dodnes. Svou roli v tom určitě sehrál i čas, dozrál jsem a uvědomil si, co v životě chci, a co ne. Už mi taky nebylo dvacet. Mladí herci ale musí být divocí a nespoutaní. Mají to být rebelové, kteří provokují svojí osobitostí, svými názory a postoji. Rebelové bez příčiny, chytří ­a talentovaní sígři," prozradil Jaroslav Plesl, jak se mu podařilo závislost porazit.

Dnes už herec mejdany nevyhledává a ani většina jeho divadelních kolegů. "Málokdy. Fakt. Většina kolegů má práci druhý den ráno, taky mají ­rodiny, malé děti. Občas v klubu ­zůstaneme na jedno nebo dvě piva, ale slovy klasika: „Nepouštíme se do žádných větších akcí.“ O to zábavnější bývají divadelní zájezdy, kdy na sebe máme čas a nevisí nad námi strašáci pražských povinností," uzavřel.