Konec Slunečné: Hlavní hvězda však do navazující Zoologické nepřejde

Zdroj: TV Nova

Ve Slunečné se začínají dít věci. Nejen, že se dostalo na veřejnost, že oblíbený seriál letos skončí, ale diváci se také mohli dozvědět, že ho nahradí seriál Zoologická, kam by měla přejít i jedna z hlavních a to hvězd Eva Burešová. Co ale bude s jejím seriálovým partnerem Markem Lamborou, se kterým se v novém seriálu nepočítá?