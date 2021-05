Zora Hejdová promluvila o orgasmickém porodu a mateřských povinnostech!

Zora Hejdová nedávno porodila syna Nikolase a s novou životní rolí se rychle sžila. Na Instagramu se ale moderátorka přiznala, že už zažila i náročné stránky mateřství a promluvila o orgasmickém porodu.

"Tak jsi na světě, chlapečku náš! Dali jsme ti jméno Nikolas. Tak dlouho jsem se snažila představit si ten okamžik, až tě poprvé sevřeme v náruči. Představovala jsem si, jak asi budeš vypadat, jak budeš vonět… a i když to byly krásný představy, zdaleka se nevyrovnaly tomu, jak úžasnej ve skutečnosti jsi! Máma s tátou tě zbožňujou," napsala Zora Hejdová krátce po porodu na Instagram.

Moderátorka také poděkovala svému manželovi, který ji celou dobu podporoval. "A tobě Míro děkuju za našeho nádherného syna a za to, jakou oporou jsi mi byl po celou dobu, v každém okamžiku porodu. Byť mám některé fáze trošku v mlze, pamatuju si, co pro mě znamenal tvůj hlas, jak jsem vnímala každé tvoje slovo, jak jsem mohla celou dobu pevně svírat tvoji dlaň! Bylo to nepopsatelný, lásko… Miluju tě!" vyjádřila čerstvá maminka své emoce.

"Jsme rodina. Bezpochyby jeden z nejsilnějších životních zážitků, který se nedá dost přesně popsat a přitom je v hlavě i v srdci tak silně zapsán. Narodil se náš chlapeček. Jmenuje se Nikolas a milujeme ho už teď. Být u porodu byla pro mě zcela samozřejmá věc, ale až teď přesně chápu důležitost. Tenhle příběh i samotné pouto se totiž píše daleko dříve, než toho malého božánka poprvé spatříte. Ten okamžik štěstí a radosti, kdy jde ven, je úžasný. Ale to, jak silně vnímáte svojí ženu. Její odhodlání a nekonečnou sílu v daném okamžiku, je teprve ten báječný pocit. Tady jsem ucítil, že jsme rodina," nezůstal pozadu pyšný otec Míra Hejda a napsal vyznání své manželce.

Zora Hejdová: "Hormony se mnou cloumají, ale zatím se držím!"

Měsíc po porodu syna Nikolase se Zora Hejdová rozpovídala na sociálních sítích o tom, jak tento důležitý den prožívala a prozradila, že už zažila se synem i náročné okamžiky.

"V nové roli se cítím všelijak. Někdy jako začátečník, jindy jako profesionál. Někdy mi nejde do hlavy, že jsem máma, jindy není nic, co by bylo více samozřejmé. A překvapilo mě toho hodně. Třeba to, jak s námi hormony cloumají a jak rychle jim nadhled v některých chvílích ustupuje, ale držím se. S únavou jsem počítala, takže tu vynechám. Za mě je to stav, kdy vám miminko brečí, a vy nevíte proč, ani jak mu pomoci. Také jsme to zažili, a to se ve mně úplně všechno svírá. Tyhle momenty jsou fyzicky i psychicky nejnáročnější myslím pro každou mámu," svěřila se moderátorka svým sledujícím.

Moderátorka už zhubla čtrnáct kilogramů, orgasmus u porodu se nedostavil

Zora Hejdová jedné ze svých fanynek na Instagramu odpověděla na dotaz, zda prožívala bolestivý porod. "On pro někoho není?! A jo vlastně, vždyť jsem to četla, že ty ženský u toho zažívají orgasmy a tak. No, tak v téhle skupině nejsem." přiznala čerstvá maminka.

Pár týdnů po porodu se už pomalu dostává Hejdová na svou váhu před těhotenstvím. "Já přibrala v těhotenství 20 kilogramů, což je dost. Taky jsem se nijak neomezovala, naopak. Takhle jsem sama v údivu, jak to jde dolů. Velkou zásluhu přičítám právě kojení. Teď mám dole cca 14 kilogramů, v porodnici jsem nechala necelých 5. Začalo to klesat až doma," pochlubila se.

Moderátorka plánuje brzy začít cvičit, vše ale má svůj čas. "Nijak na sebe nespěchám, teď jsou jiné starosti a priority." uzavřela.