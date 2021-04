Zora Hejdová porodila: Dojatí rodiče napsali na Instagram své první pocity.

Zora Hejdová porodila a stala se poprvé maminkou. Moderátorka i její manžel se pochlubili snímky z porodnice a prozradili jméno chlapce. Stejný den se také pochlubil přírůstkem do rodiny herec Jakub Štáfek.

Zorka Hejdová se společně s dalšími celebritami svezla na vlně korona babyboomu a s manželem Mírou Hejdou si založila rodinu.

"Je to krásná zpráva a přišla dokonce v ideální čas. Chtěli jsme kvůli tomu trochu zvolnit náš pracovní režim a tahle složitá doba tomu dost nahrává. Alespoň máme více prostoru si to užít," řekl moderátor po odhalení šťastné novinky v rozhovoru pro Idnes.cz.

Devět měsíců uběhlo jako voda a ve čtvrtek se manželé dočkali syna Nikolase.

Míra Hejda je dojatý, roli otce si naplno užívá

"Jsme rodina. Bezpochyby jeden z nejsilnějších životních zážitků, který se nedá dost přesně popsat a přitom je v hlavě i v srdci tak silně zapsán. Narodil se náš chlapeček. Jmenuje se Nikolas a milujeme ho už teď. Být u porodu byla pro mě zcela samozřejmá věc, ale až teď přesně chápu důležitost. Tenhle příběh i samotné pouto se totiž píše daleko dříve, než toho malého božánka poprvé spatříte. Ten okamžik štěstí a radosti, kdy jde ven, je úžasný. Ale to, jak silně vnímáte svojí ženu. Její odhodlání a nekonečnou sílu v daném okamžiku, je teprve ten báječný pocit. Tady jsem ucítil, že jsme rodina," napsal Míra Hejda dojemné vyznání své manželce.

Na Instagramu se pak fotkou z porodnice pochlubila i sama Zora Hejdová.

Hejdová poděkovala manželovi, asistoval jí u porodu

"Tak jsi na světě, chlapečku náš! Dali jsme ti jméno Nikolas. Tak dlouho jsem se snažila představit si ten okamžik, až tě poprvé sevřeme v náruči. Představovala jsem si, jak asi budeš vypadat, jak budeš vonět… a i když to byly krásný představy, zdaleka se nevyrovnaly tomu, jak úžasnej ve skutečnosti jsi! Máma s tátou tě zbožňujou," rozplývala se Zora Hejdová.

Moderátorka taky poděkovala svému manželovi, který byl clou dobu porodu přítomný. "A tobě Míro děkuju za našeho nádherného syna a za to, jakou oporou jsi mi byl po celou dobu, v každém okamžiku porodu. Byť mám některé fáze trošku v mlze, pamatuju si, co pro mě znamenal tvůj hlas, jak jsem vnímala každé tvoje slovo, jak jsem mohla celou dobu pevně svírat tvoji dlaň! Bylo to nepopsatelný, lásko… Miluju tě!" napsala moderátorka.

Novopečeným rodičům gratulujeme a přejeme mnoho zdraví.

Zora Hejdová promluvila o hejtrech.

Zdroj: Youtube