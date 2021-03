Zorka Hejdová: Vyrazit do kina a zapomenout dítě doma? Zlé sny ji pronásledují!

Zora Hejdová se už každým dnem dočká porodu svého prvního potomka a na novou roli už se velice těší. Moderátorce se ale zdají velice prapodivné sny, se kterými se svěřila sledujícím na Instagramu.

Zora Hejdová se svým manželem Mírou Hejdou loni na podzim oznámila šťastnou novinku. "Máme jedno malé/velké tajemství. I když… měli jsme. Čekáme miminko. A nesmírně se těšíme," pochlubila se moderátorka svým těhotenstvím na sociální síti.

"Dnes naše přátele obletí novina, my totiž se Zorkou budeme rodina," radoval se Hejda.

"Je to krásná zpráva a přišla dokonce v ideální čas. Chtěli jsme kvůli tomu trochu zvolnit náš pracovní režim a tahle složitá doba tomu dost nahrává. Alespoň máme více prostoru si to užít," řekl tehdy moderátor pro iDNES.cz.

Hejdová jde do finále, každým dnem porodí svého prvního potomka

Zora Hejdová před dvěma týdny sdílela fotku s pořádným pupíkem a v popisku prozradila, že ji čekají poslední dny těhotenství.

"Dnešním dnem vítám devátý měsíc," napsala budoucí maminka na Instagram. Pohlaví dítěte ale na rozdíl od jiných celebrit moderátorka ani její manžel zatím neodtajnila.

Jelikož se termín porodu kvapem blíží, Hejdovou začínají popadat první záchvaty paniky, jak zvládne péči o miminko a promítá se jí to ve snech!

Budoucí maminka má živé noční můry

"Na dnešek se mi zdály dva sny. V prvním jsem si vyrazila do Prahy do kina a až v půlce filmu mi došlo, že je miminko doma samo, jelikož jsem ho tam nechala! Druhej byl dost podobnej, co to znamená?" sdílela Zora Hejdová zprávu, kterou poslala své kamarádce Katce Říhové.

"Že už začínáš být úzkostlivá matka," odpověděla Hejdové na její netradiční dotaz její moderátorská kolegyně.

"Vlastně nevím, co je na tom snu větší sci-fi. Zapomenuté dítě, nebo to, že jsem v kině?" smála se Hejdová, která se evidentně mateřských povinností už nemůže dočkat. Držíme palce a přejeme budoucí mamince hlavně mnoho zdraví.