Zorku Hejdovou při natáčení Love Islandu opustí manžel, jak zvládne péči o syna?

Zdroj: Profimedia

V pondělí 19. září se na Voyo vrací oblíbená reality show Love Island. Novou moderátorkou pořadu bude Zorka Hejdová, kterou diváci znají například ze Snídaně s Novou nebo třetí řady Česko Slovenské SuperStar. Co říká Hejdová na novou výzvu a na co se nejvíce těší?

Seznamovací reality show Love Island opět představí partu mladých lidí z Česka a Slovenska, kteří se budou před zraky tisíců diváků seznamovat v luxusním rezortu na Kanárských ostrovech.

Role moderátorky a průvodkyně soutěží se tentokrát zhostila Zorka Hejdová, která propadla jako divačka předchozí sérii a o to více se do vily mezi účastníky těší.

"První díl jsem si pustila čistě ze zvědavosti, ale brzy jsem se stala pravidelnou divačkou. S manželem jsme oba měli Voyo i staženou aplikaci a sledovali každý díl. Dobře jsem se bavila a zároveň to pro mě byla sonda do mezilidských vztahů. Moc mě bavilo sledovat, jak se jednotlivé vztahy rozvijí. A opět jsem se utvrdila v tom, že první dojem většinou není správný. Páry, které jsem v začátku tipovala na vítězství a velkou lásku, spolu nakonec vůbec nefungovaly," svěřila se Hejdová v rozhovoru pro Nova Plus. Kvůli práci se dokonce Zorka s celou rodinou na několik měsíců přestěhuje.

Vždy jsme si chtěli zkusit bydlet u moře

Zorka Hejdová je maminkou rok a čtvrt starého syna Nikolase a proto, než přijala nabídku na Love Island, musela doma s manželem Mirkem Hejdou probrat dočasné stěhování.

"Konzultovala jsem to s manželem, protože jeho názor byl pro mě klíčový. Míra mě podporuje ve všem, co dělám a řekl mi, že bych do toho určitě měla jít a že to zvládneme! Navíc jsme si vždy chtěli zkusit, jaké je to bydlet u moře. Má práci, kterou si lze zařídit tak, aby ji mohl dělat částečně i z dálky, byť na některé akce a natáčení se bude muset do Čech vracet. Jsem ráda, že mám vedle sebe partnera, který je mi oporou. Bez jeho pomoci bych takovou nabídku s rok a čtvrt starým synem přijmout nemohla, ale on jako táta funguje báječně," těší se Hejdová. Byť s ní manžel nebude neustále, jistě péči o malého synka zvládne i sama.

"Nejvíc se těším na začátky! Na první vstup do vily a seznámení s jejími novými obyvateli. To bude vzrušující nejen pro soutěžící, ale i pro mě," uzavřela.

Spokojenou rodinku čeká dočasné stěhování