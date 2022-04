Zorka Hejdová vzpomíná na porod: Narozením syna začal mejdan

Zdroj: Profimedia

Oblíbená moderátorka a influencerka Zorka Hejdová se na svém Instagramu svěřila sledujícím s dojemnou vzpomínkou na porod svého prvního syna Nikolase. Chystala se na běžnou kontrolu, ale z porodnice se už nevrátila. Její manžel Míra ji naštěstí ještě před odjezdem vyfotil, a tak z toho vznikla zajímavá historka.

Den, na který nezapomene

“Pamatuju si ten okamžik naprosto přesně. Celej den jsme jen leželi v peřinách, sledovali seriál New Amsterdam (asi, abych se na to nemocniční prostředí naladila) a večer jsme jeli na kontrolu. Já, vysmátá se šla oblíknout a říkám Mírovi ve vtipu “tak mě ještě naposledy vyfoť s břichem, protože já jedu rodit!” Tak to cvaknul na polaroid a oba jsme se zasmáli. Já šla na kontrolu a on čekal v autě s tím, že jsem za chvilku zpátky. Když mi řekli, že už rodim a jak je možný, že necítim kontrakce, ten úsměv mi trošku zamrznul. Nicméně takový start by si přála každá, ne že ne…” připsala ke své poslední fotografii s těhotenským bříškem.

Oslava ve velkém stylu

Od narození Nikolase uběhl rok a tak moderátorská dvojice připravila svému prvorozenému synovi oslavu se vším, co se sluší a patří. Zorka přípravy nepodcenila a na pomoc si zavolala kamarádky, dekoratérku i fotografku, která celý slavnostní den pořizovala momentky z oslavy. Moderátorka odpolední show Evropy 2 přiznala, že oslavu dlouho plánovala: “Napsala bych, že původně jsem velkou oslavu dělat nechtěla, ale nebudu vám lhát, chtěla jsem ji a těšila jsem se na ni sama jako malý dítě! Naše rodina, přátelé… bylo to úžasný a i když si ten dnešní den Nikolásek pamatovat nebude, tak my ano….” dodala.

Postava snů

Během těhotenství přibrala Zorka přes dvacet kilo, nyní ale vypadá lépe než kdy předtím. K návratu k dokonalé postavě jí pomohla hlavně dieta, kterou musí držet díky intoleranci Nikolase na mléko. S odhalením intolerance jí pomohl právě Instagram, kde má poměrně velký počet sledujících: “I když nemám ráda nevyžádané rady, jednou jsem tam zmínila, že bojujeme s bolestmi bříška a spousta maminek mi psala, ať zkusím vysadit právě mléko. Takže jsem se na to zaměřila, radila jsem se i s naší pediatričkou, hodně jsem si o tom četla a zjistila jsem, že je to opravdu častý problém. Řekla jsem si, že za zkoušku nic nedám a vysadila jsem ho. Nedá se na to přijít jinak, než že dáte měsíc dietu a pak se začne to mléko do jídelníčku vracet a sledujete, jak na to dítě reaguje. A on se opravdu po opětovném zařazení mléka do mého jídelníčku zase zhoršil. Takže jsme na bezmléčné dietě a funguje to. Předtím jsem zkoušela všechno, od polštářků z třešňových pecek po mastičky na bříško, a nepomáhalo nic. Prostě jsme si tím museli projít,” svěřila se pro časopis Maminka.