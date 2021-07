Zpěvačka Lenny hvězdou Times Square: Visí tam na billboardu za obrovské peníze

Eva Farna, která zdobila obří plochu na Times Square před měsícem, byla nahrazena oblíbenou zpěvačkou Lenny, která se tak stala druhou českou hvězdou v řadě, jíž společnost Spotify v rámci kampaně Equal, pronalaja billboard za 100 tisíc dolarů na den!

Dcera folkové zpěvačky Lenky Filipové, která zářila hlavně v osmdesátých letech, vystřídala Ewu Farnou a stala se tak druhou Češkou, která má pronajatý obrovský prostor na nejznámější ulici v New Yorku. Den pronájmu této plochy vyjde na částku okolo 100 tisíc dolarů.

Hudební společnost Spotify je známá tím, že bojuje za práva žen, proto si v tomto duchu vybírá umělkyně, kterým následně privilegium, viset v New Yorku na billboardu, dopřeje. Do playlistu se dostala s písničkou Overdosed.

Lenny žije už tři roky s raperem Marpem

Lenny je v poslední době u nás známá kromě tvorby tím, že žije s raperem Marpem. Ten kvůli ní totiž opustil rodinu s dvěma dětmi. I ona se kvůli němu rozešla se svým dlouholetým přítelem Ondřejem Fiedlerem.

„Rád bych Vám chtěl oznámit, že jsem potkal Lenku (@lennyfilipova), se kterou teď tvořím pár. Byl bych rád, kdybyste respektovali moje soukromí, víc se k tomu vyjadřovat nebudu. Díky,“ napsal si tenkrát Marpo na Instagram.

V zimě pár oslavil třetí výročí, ale na dítě mají prý ještě čas. Otakar Petřina není žádný záletník. Se svou předchozí ženou byl 18 let a dle svých slov si jí velmi váží, a kdyby se do Lenny opravdu nezamiloval, nikdy by ji neopustil.

Ewa Farna na stejném místě před měsícem

Nyní jí bude vážit ještě víc, protože viset na takovém reklamním poutači na jednom z nejslavnějších míst na světě, je pocta. I Ewa Farna byla samozřejmě ze svého umístění na Times Square také nadšená.

Ta se na playlist dostala se svou písní Tělo. Spotify na této lukrativní ploše propaguje sérii playlistů, kde vystupují nejvýraznější umělkyně z celého světa.

„Ačkoli zatím nedokážu říct, zda se to podepsalo na poslechovosti, v Americe je velká spousta Poláků i Čechů, takže věřím, že to je super věc do mého CV, obrovská radost a egobuster,“ řekla pro forbes.cz Ewa.

Na píseň Overdosed od Lenny se podívejte ve videu!

