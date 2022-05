Zuzana Bubílková propadla cvičení: I v 70 letech má postavu jak dvacítka

Zdroj: Profimedia

Politická satirička Zuzana Bubílková je po rozpadu vztahu s hercem Jiřím Krampolem sama a prý jí to tak vyhovuje. Pokud byste čekali, že bude truchlit, tak ani omylem. Čerstvá sedmdesátnice propadla cvičení a každý volný den tráví pod dohledem osobního trenéra, díky kterému má figuru lepší než kdejaká o padesát let mladší žena, než je ona.

Dlouhá léta tvořila dvojici s bavičem Miloslavem Šimkem, se kterým ji nespojovalo pouze pracovní pouto, ale i to milostné, což jim oběma často komplikovalo život. Moderátorka totiž po populárním baviči, který zemřel v roce 2004 na leukémii, několikrát chtěla, aby se rozvedl a žil s ní.

„Do jeho rodiny jsem vtrhla jako tajfun. Byla jsem žárlivá a bezohledná. Bylo to období, kdy máte pocit, že celý vesmír se soustředí na vás a že nikdo nemá právo do toho vstupovat, ale tak to nejde,“ prozradila pro blesk.cz Bubílková.

S Šimkem je pojil milostný poměr

Šimek však rodinu miloval a manželku Magdalénu se vždy snažil chránit. Také proto si Bubílková se Šimkem na pódiu vykali. Zuzana byla však první, kdo se o jeho zákeřné nemoci dozvěděl. Snažila se mu být v boji s rakovinou oporou a když boj nevyhráli a její milenec zemřel, dlouho se s tím nemohla srovnat.

V poslední době byla dávána dohromady s Šimkovým kamarádem, hercem, moderátorem a bavičem Jiřím Krampolem, kterému před časem zemřela manželka. Bohužel však spíše než o milenecký vztah, šlo o vztah pracovní. Ale ani to nevyšlo a pár se rozhádal a nakonec skončil i po pracovní stránce.

Nyní je moderátorka sama a dle svých slov si to užívá. Cvičí a ve svém věku se nebojí vystavit v krajkovém prádle. Své tělo pravidelně drtí v posilovně, ale nezapomíná ani na relax a čas od času si dopřeje i masáže či wellness. Takhle jí to vyhovuje a žádného chlapa si doma ani neumí představit.

Na chlapa doma a žádné zákazy nemá náladu

"Když si představím, že by se mě někdo ptal, proč tolik cvičíš, vykašli se na to a tak… to bych nesnesla. A nedovedu si představit, že bych měla kolem někoho chodit a mít ho stále na očích 24 hodin denně. Já si myslím, že by to byla strašná nuda," přiznala štábu Života ve hvězdách.

Bubílková si prý rozhodně nepřijde osamělá. Má parta kamarádů, kteří s ní rádi jdou do kina i divadla. Několikrát týdně navíc navštíví posilovnu a pod rukama osobního trenéra a manžela zpěvačky Míši Noskové přímo kvete. Sedmdesát by jí nikdo rozhodně nehádal!