Provokatérka Zuzana Bubílková: S rakovinou se prala jako lev, nevěra ji zničila

Zdroj: Profimedia

Legenda politické satiry, která vypadá na svůj věk neuvěřitelně, vždy říká věci přímo a nebojí se si ze sebe, ale ani z ostatních, udělat legraci. Navíc má ráda černý humor a uznává pravdomluvnost, což už se jí párkrát vymstilo. Zuzana si z toho ale nic nedělá a vesele si z českých celebrit utahuje dál.

Moderátorka a politická satirička, která léta tvořila legendární duo s komikem Miloslavem Šimkem, Zuzana Bubílková, nejde pro peprné slovo daleko a nebojí se si dělat legraci z českých celebrit. Na paškál si vzala jak Agátu Hanychovou s partnerem Jaromírem Soukupem nebo Dádu Patrasovou, tak i našeho bijce Karlose Vémolu a jeho plastikovou krásku Lelu.

Zuzana prostě jde s dobou a po estrádách s Miloslavem Šimkem, kterými nás bavila v devadesátých letech, se přeorientovala na éru sociálních sítí, kde se se svým obsahem doslova překonává. Točí vtipná a satirická videa, dělá nejrůznější více či méně povedené koláže a reaguje na nejrůznější kauzy českého showbyznysu.

Dělala si legraci z politických představitelů

Bubílková je na kontroverzi zvyklá, její pořady s Šimkem patřily mezi to nejprovokativnější, co se v té době na televizních obrazovkách objevovalo. Dělat si legraci z politických představitelů nebylo v té době nic běžného. Jejich odvaha tak byla oceněna a na jejich pořady se dívala většina české dospělé populace.

Moderátorka si zakládá na tom, že nelže a vždy říká věci na rovinu. To ostatně slíbila i v pořadu na blesk.cz Kápni božskou!, kde zcela upřímně odpověděla na otázku, zda byl její vztah s Mirkem Šimkem čistě pracovní.

„Měli jsme spolu pracovní vztah a ten přerostl i do takového mimopracovního vztahu, který musel zůstat utajený, protože Šimek byl ženatý. Takže se s tím nedalo nic dělat. Nikdy by z toho ale nic nebylo,“ řekla narovinu Bubílková. Je ale zřejmé, že celá eskapáda, kdy byla milenkou ženatého muže, ji musela pořádně poničit.

Moderátorka vypadá i ve svém věku skvěle

Není divu, že Šimek jejím svodům podlehl, Zuzka byla vždy šmrncovní žena, která i nyní, po sedmdesátce, vypadá stále skvěle a má mužům co nabídnout. Navíc je o ní známo, že neuznává plastické operace.

"Já věk vůbec neřeším. Nechodím na kosmetiku ani na žádné výplně, protože si myslím, že je to vždycky nakonec horší. Používám na tvář bio oleje, ale mám tu výhodu, že jsem po mamince - té je 90 a v podstatě nemá vrásky. Asi to máme genetické, nemám problém ani se zuby. Denně cvičím, buď běhám nebo chodím s holemi a snažím se všechny problémy od sebe hrnout pryč a nic si z nich nedělat," prozradila pro ŽivotvČesku Zuzana, která jedenáct let bojovala s rakovinou štítné žlázy, než se dozvěděla, že ji překonala.