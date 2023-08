Světový úspěch: Slovenskou prezidentku obdivuje Jennifer Aniston

Ne každá země musí mít v čele starého, zlého a zákeřného pána, který se ve funkci drží zuby nehty, i když má ta nejlepší léta už dávno za sebou. Jsou i země, kde volí raději mládí, sílu, vitalitu a empatičnost. Mezi tyto státy patří i naši sousedi ze Slovenska. Jejich prezidentka Zuzana Čaputová je toho jasným důkazem.

Nejen, že je tato dáma velmi chytrá a vzdělaná, ale také lidská a ochotná pomáhat. Nad nikoho se nepovyšuje a nikým nepohrdá. Nelze si snad ani představit, že by se vyjadřovala vulgárně a zlost z ní tryskala tak, jako jsme na to zvyklí my tady v Čechách. Je to pod její úroveň.