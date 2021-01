Zuzana Drnek z Prostřena spáchala sebevraždu! Soud o dcery ji zničil!

Na svůj Facebook ještě na Silvestra nahrála Zuzana Drnek krásnou fotografii s dcerami a přítelem. Tehdy nikoho ani nenapadlo, jaký hrůzný čin se chystá udělat.

Maminka holčiček působila prý i přes problémy vyrovnaně a proto nikdo nečekal, že by si mohla sáhnout na život. "Je to strašné, ten boj o děti, zavřené podnikání kvůli vládním omezením a do toho problém v soukromém životě. Tak zbytečná smrt to je! Nechápu, proč si neřekla o pomoc. Proč něco takového udělala,Byla to moc skvělá holka, ale často hledala útěchu na dně skleničky. Její sebevražda musel být zkrat, jinak si to neumím vysvětlit. Nedávala žádné varovné signály, podle kterých by bylo poznat, že plánuje svůj vlastní odchod z tohoto světa," prozradil Blesku blízký kamarád Zuzany.

Bezvládné tělo Drnek objevil v pátek v jejím vlastním fitness jeden ze zaměstnanců a bohužel již nebylo možné jí pomoci. "Kriminalisté třetího policejního obvodu aktuálně prověřují okolnosti tragického úmrtí, ke kterému došlo v jednom z objektů v Českomoravské ulici. Podle prvotních informací zjištěných na místě události nestojí za smrtí cizí zavinění. S ohledem na rodinné příslušníky se nebudeme k celé věci dále vyjadřovat," prohlásil mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Jak vyšetřování tragické události dopadne, ukáží až příští dny.