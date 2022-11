Zuzana Kanócz dala placentu po porodu dětí do mrazáku, má s ní neobvyklý plán

Zdroj: Profimedia

Trojnásobná maminka a slavná slovenská herečka, kterou čeští diváci mohou znát z oblíbeného filmu Román pro ženy, si schovává do mrazáku placenty od všech svých dětí. Kromě mražené zeleniny a masa tak u ní v mrazničce můžete objevit i tuto "delikatesu". Herečka se netají ani tím, že ji ochutnala.

V Americe se s pojídáním placenty můžete setkat celkem běžně, ale v končinách, jako jsou Česko a Slovensko, budí tato záliba spíše rozpaky. Slovenská herečka Zuzana Kanócz si z toho ale nic nedělá a placentu po svých třech dětech si schovala do mrazáku.

Hned po porodu se pro slovenský časopis Zdravie rozpovídala o tom, jak část vaku, ve kterém rostly devět měsíců její děti, konzumovala rovnou v porodnici.

Konzumaci placenty jí na Slovensku nedovolili, další děti tedy rodila v Rakousku

„Při Lucasovi mi to nedovolili, protože jsem rodila tady na Slovensku. Ale dívky se narodily v Rakousku, kde mi to umožnili,“ prozradila Kanócz, která tím dala najevo, co si o fungování poporodní péče na Slovensku myslí a že dává přednost porodům v zahraničí.

Její manžel, herec Juraj Loj, se nechal slyšet, že se nejednalo o žádná jatka. Herečka si prý uždíbla jen kousek velký jako nehet od malíčku. Proč si ale zbytek placent od všech svých dětí dává do mrazáku?

„Máme je v mrazáku a plánujeme je zasadit pod stromky na chatě. Pro mě má placenta velmi velký význam, vždyť jen díky ní se děťátko může v těle matky vyvinout. Proto si myslím, že to není žádný biologický odpad, jak někdo říká,“ svěřila se se svými pocity kráska.

Herečka se nechala inspirovat českými i světovými hvězdami, které placentu pojídají

Zuzana se také odvolává na slavné hvězdy, které také tvrdí, že je to zdravé. Za zmínku stojí třeba mega celebrita Kim Kardashian, ale ani v Česku to není u celebrit výjimkou. Svou placentu konzumovala prý i Míša Tomešová či Eva Burešová.

Jaká je ale pravda? Rozhodně není jednoznačné, že je placenta zdravá, někteří lékaři dokonce říkají, že je její konzumace pro matku i dítě nebezpečná. Doporučují ji raději usušit a zpracovat do kapslí. Některým matkám prý její pojídání dokázalo pomoci s poporodními depresemi.