Zuzana Plačková na bydlení nešetřila: Tapety za desetitisíce i honosný mramor

Zdroj: Profimedia

Známá slovenská influencerka a podnikatelka Zuzana Plačková, jejíž jméno momentálně rezonuje snad všemi médii v souvislosti s jejím zadržením kvůli podezření z členství v organizované skupině, která dle obvinění měla na Slovensku obchodovat s drogami, je mimo jiné známá i pro svou lásku k přepychu a luxusním značkám. A přesně v takovém duchu se rozhodla zařídit i svou vilu, která stále čeká na dokončovací práce. Vzhledem k zatčení influencerky však není zcela jasné, kdy se jich honosná stavba dočká…

Zuzana Plačková na sociálních sítích ráda poukazovala na svůj okázalý styl života. Užívala si drahých dovolených, nakupovala v butikách luxusních značek a vozila se v autech za miliony. Pochopitelně nešetřila ani na bydlení. Před rokem a půl si známá influencerka i se svým manželem Reném pořídila pozemek ve vesnici Miloslavov, která se nechází nedaleko Bratislavy. Všem bylo od začátku jasné, že dům, jež měla Plačková v plánu postavit, bude v mnohém výjimečný. A to se také stalo. „Na domě jsem opravdu nešetřila. Chci, aby to byla naprostá topka, a jak je u mě zvykem, vše přemrštěné,” nechala se kdysi slyšet Plačková pro Blesk.

Mramor na zemi, na stěnách Dior

Několika pokojová vila představuje naprostý luxus. Podlahu v některých pokojích pokrývá mramor, na stěny zase nechala influencerka nalepit tapety od módního domu Dior, přičemž jedna role této tapety vychází na 550 euro (zhruba 14 tisíc korun). Na zahradě se pak nachází prosklený bazén a zahradní altán. Na svém pozemku měla Plačková dle informací webu Pluska dokonce v plánu postavit dům pro hosty. Tento krok zatím nestihla, stejně jako vysazení palem kolem bazénu.

Dům měl být dokončený už dávno. Vzhledem k pandemii koronaviru se ovšem veškeré práce protáhly a v době zadržení influencerky a jejího manžela dvojice stále žila v jejich bytě v Bratislavě.

Co bude dál?

V současné době není jasné, kdy se bude moci Plačková k vybavování své vily vrátit. Čelí totiž velmi závažným obviněním, za která by jí mohl hrozit trest odnětí svobody v trvání několika let. Influencerka je ale přesvědčená o své nevině a věří, že se brzy ukáže, kde je pravda. „Doufám, že se brzy všechno vysvětlí. Chci jen říct lidem, aby si dali pozor, s kým se setkávají, protože poté můžete být hozeni do jednoho pytle s určitými lidmi. Ani o tom nemusíte vědět,” vzkázala podle Expresu médiím.

Zuzana Plačková si ráda užívá luxusu: