Těhotná Plačková přiznala divoké hádky s manželem, viník je jen jeden

Zuzana Plačková se nedávno pochlubila požehnaným stavem. Známá influencerka si těhotenství užívá, přesto si ale budoucí maminka postěžovala na nepříjemné výkyvy nálad, které prý odnáší hlavně její manžel René Strausz. Za všechno tak mohou jen a pouze hormony, díky kterým se Plačková v těhotenství jen těžko ovládá.

Zuzana Plačková před nedávnem světu oznámila, že s manželem Reném očekávají prvního potomka. Influencerka si těhotenství naplno užívá a těší se, až zahrne své dítě luxusem.

Milionářka se ale přiznala, že u ní začaly pracovat naplno hormony a díky tomu trpí častými výkyvy nálad.

"Posíláte mi strašně moc zpráv, že to máte v těhotenství podobně jako já a chudáci, ty naši chlapi, co s námi musí vytrpět. Ale to jsou hormony," postěžovala si Plačková na sociální síti s tím, že na svého muže v posledních dnech často křičí a následně toho lituje.

Snad se to naučím ovládat

"Mně je to hlavně potom strašně líto, vždycky si později uvědomím, co jsem řekla a mrzí mě to. Já se takhle běžně ke svému manželovi nechovám a neříkám mu ošklivé věci. Takže doufám, že to co nejdřív skončí nebo se to naučím nějak ovládat, protože mi je to fakt líto," sypala si Zuzana Plačková ve svých stories popel na hlavu.

Ostatně náročné soužití s těhotnou influencerkou potvrdil i René Strausz. "Jsi škaredá. U nás slovo škaredá znamená, že si odporně hnusná a nechutná," nebral si Strausz se svou ženou na Instagramu servítky.

"Hlavní je se umět omluvit, když jsem zbytečně zlá. Ty hormony jsou někdy fakt peklo," objasnila Plačková, jak řeší doma vzniklé napětí.

Drogy a těhotenství

Zuzana Plačková se fanouškům svěřila s radostnou novinkou na Instagramu začátkem února.

"To nejkrásnější, co se nám v životě mohlo stát. Naše dlouho vytoužené dítě. Budeme s Reném rodiče," pochlubila se hvězda Instagramu, která původně chtěla svůj požehnaný stav utajit déle, informace se ale dostala k lidem, kteří ji prodali médiím, a proto musela podnikatelka s pravdou ven.

"Bohužel, naše radostná zpráva se dostala do nesprávných úst lidí, a tak jsem nucená to dát ven dřív, než jsem chtěla, jelikož mě začala kontaktovat média s tím, že dostala už vícekrát upozornění na můj stav," vysvětlila Plačková. Influencerka i její manžel jsou zatím stále předmětem vyšetřování v drogové kauze. Na podzim minulého roku zatkla slovenská policie Plačkovou a Strausze za údajný obchod s drogami a kauza dodnes není vyřešená.