Odměna za svobodu? Zuzana Plačková se pochlubila novým členem rodiny

Zdroj: Profimedia

Zuzaně Plačkové spadl pořádný kámen ze srdce. Instagramovou hvězdu bude soud stíhat na svobodě, jelikož prokurátor nečekaně stáhl svou stížnost proti rozhodnutí soudu. Ačkoliv obvinění proti Plačkové i jejímu manželovi nadále trvají, insta hvězda si z toho nic nedělá a ke stěhování do nového domu si pořídila prasátko.

Zuzana Plačková a její manžel René Strausz zažili minulý týden pěkně nepříjemný budíček. Kolem páté ráno vtrhla do bytu instagramové hvězdy NAKA (národní kriminální agentura) a zatkla ji, jejího muže a dalších třináct lidí.

Všichni zatčení jsou podezřelí z účasti v organizované drogové skupině a během domovních prohlídek se policii podařilo zajistit devět kilogramů pervitinu i další předměty doličné, například mobilní telefony či falešný občanský průkaz.

Plačková i Strausz od začátku trvají na své nevinně a jako první byli propuštěni na svobodu, stíhání proti nim ale staženo nebylo. Prokurátor se dokonce proti vyšetřování podezřelé podnikatelky odvolal, dva dny před soudem ale svou stížnost najednou stáhl.

Čtvrteční soud byl zrušen, Plačková s manželem zůstávají na svobodě

"Termín veřejného zasedání ve věci René Strausz a spol., je vzhledem ke stáhnutí stížnosti prokurátora Úřadu speciální prokuratury proti rozhodnutí soudců, pro připravované stání Specializovaného trestního soudu v Pezinku, zrušený," informovala dle tvnoviny.sk mluvčí NS SR Alexandra Važanová.

Soud měl o vzetí Plačkové a jejího muže do vazby rozhodnout tento čtvrtek, nakonec bylo stání na poslední chvilku zrušeno právě kvůli postoji prokurátora.

Plačková ale nejspíš ani vteřinu nepochybovala, že zůstane na svobodě. Po propuštění z cely předběžného zadržení si ihned letěla pořídit nového domácího mazlíčka.

Budeme žít stejně jako předtím, Plačková si pořídila prasátko

Ačkoliv jsou obvinění proti Plačkové a Strauszovi velice závažná, milionářka s manželem se i nadále tváří, jakoby se jich kauza vůbec netýkala.

"Chci vám říct, že už jsem tady. Jdu si zařídit nějaké věci, teď jsem si byl pro mobil, čtyři dny jsem nejedl. Jsem rád, že jsem zpět, a nebudu se k ničemu vyjadřovat. Budeme si prostě žít takový život, jaký jsme měli předtím," nechal se slyšet René Strausz poté, co byl po čtyřech dnech vypuštěn na svobodu.

Manželé nejspíš vůbec nepočítají s tím, že by se jich drogová kauza dotkla, jelikož si do nového domu pořídili prase. Netradiční domácí mazlíček byl údajně snem Zuzany Plačkové a proto ani nečekala na rozhodnutí soudu a koupila si ho i přes hrozící trest za spoluúčast v gangu. Influencerka věří, že její prasátko zůstane malé, v komentářích ji ale chovatelé ihned varovali, že mini prasátko může mít i 130 kilo. Tak snad malý Tinky u Plačkové vydrží i poté, co vyroste do obřích rozměrů. Podobně totiž před časem koupila "mini prase" i Dominika Myslivcová a nakonec ho musela, právě kvůli rychlému růstu, odložit na vesnici…

Zuzana Plačková se vězení nebojí a pořídila si mazlíčka.