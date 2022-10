Plačková měla byznys plán už před lety: Malý Dion je zrozen k úspěchu

Zdroj: Profimedia

Zuzana Plačková je skvělá podnikatelka a umí vydělávat takřka na všem. Influencerka už dokonce naplánovala hvězdnou kariéru svému novorozenému synovi Dionovi, který je sice na světě teprve pár dní, na Instagramu už ho ale sleduje neuvěřitelných 92 tisíc sledujících.

Zuzana Plačková si přála být matkou již krátce po svatbě s Reném Strauszem, těhotenství ale přišlo až o mnoho let déle, než měla influencerka v plánu.

Hvězda Instagramu se poprvé vdávala v roce 2015 a před třemi lety svazek manželský obnovila během stylového obřadu v Las Vegas.

Byznys plán ohledně syna ale měla Plačková vymyšlený dávno předtím, než přišla do jiného stavu.

Budu přísná máma

"No já doufám, že to bude tenhle rok, ale to záleží taky na mém manželovi, ne jen na mně," svěřila se Zuzana Plačková před lety pro TV JOJ s tím, že hodlá být přísnou matkou.

"Budu chtít, aby moje dítě bylo v showbyznysu od začátku prostě, mám takový plán. Bude mít vytvořenou fanpage a lidi uvidí fotky jenom tam, na mém nebo Reného profilu ho nenajdete, půjdu do toho byznysově. Budu na něm odmalička vydělávat. Já si na sebe dokážu velice dobře vydělat a to dítě při mně se tak odmalička zviditelní," těšila se tehdy influencerka a svého plánu se drží i nyní, když se konečně dočkala vytouženého syna Diona.

Novorozený chlapec má skutečně vlastní Instagram, kde mu každým dnem přibývají tisíce nových fanoušků. Je tedy jasné, že mu jeho slavná maminka zařídí kariéru, o které se jiným dětem ze slavných rodin ani nesnilo.

Zuzana Plačková hodlá svého syna za každou cenu proslavit