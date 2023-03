Zuzana Stivínová o životě v USA: Kariéru vyměnila za manželův úspěch

Zdroj: Profimedia

Hvězda českých filmů a seriálů Zuzana Stivínová zářila jednu dobu své úspěšné kariéry i za velkou louží. V Americe trávila šest let. Do Spojených států odcestovala Zuzana kvůli svému partnerovi biologovi Lukáši Čermákovi, který dostal v New Yorku prestižní pracovní pozici.

Povolání Zuzany a jejího manžela Lukáše už nemůže být víc odlišné. Manžel Stivínové je uznávaným molekulárním biologem. Po práci ve špičkové laboratoři v New Yorku pracoval v Biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd, nyní působí v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v oddělení nádorové biologie.

Z červeného koberce na casting

Přesun do USA nebyl pro Zuzanu vůbec lehký. V Česku měla rozjetou velmi slibnou kariéru. Herečka vystupovala už během svých studií v divadlech jako je Semafor, Divadle E. F. Buriana či Na zábradlí. Po zkušenostech z České republiky tak bylo jasné, že Zuzana nebude chtít být v Americe jen ženou v domácnosti. Začátky života za velkou louží trávila tím, že navštěvovala kurzy angličtiny, ke kterým později přidala i hodiny herectví. Po čase se odhodlala a začala obcházet castingy na divadelní hry, získala roli například ve hře A Happy End a v několika krátkých filmech.

Pro slavnou hvězdu červeného koberce byla tak realita v New Yorku zdrcující. V České republice získavala řadu cen a rozdávala autogramy, ve Spojených státech začínala od nuly. "Odjakživa jsem nesnášela nejistotu a teď v ní žiju," řekla v jednom z rozhovorů v době, kdy žila v USA. „Když chcete v tomto oboru dělat kariéru v Americe, tak by to musela být každodenní cílená práce. My jsme ale nedělali dvě kariéry,” odkázala tak na úspěšnou kariéru svého manžela.

Návrat do Čech

Rodinka se z Ameriky vrátila do rodné země po více než šesti letech. Iniciátorem stěhování byla podle všeho Zuzana. Ta se zmínila v rozhovoru pro iDNES, že chce dospívajícím dvěma synům v pravý čas stopnout nasávání amerického stylu života. „Usilovně pracuju na návratu do Čech. Potrvá to asi rok, už tu mám i nějakou práci. Do Ameriky jsme odjížděli na tři roky, zůstali jsme šest let. Byli jsme tam déle, než jsme původně chtěli, líbilo se nám tam, ale myslím, že je teď správný čas, aby děti nebyly Američani a časem tam můžou se svou znalostí angličtiny jet studovat,“ řekla o návratu do České republiky Stivínová.

Pro herečku po stěhování do Čech začaly přímo filmové a seriálové žně. Objevila se v úspěšných snímcích jako je seriál HBO Pustina, nebo minisérie z produkce VOYO Guru. Stivínová patří pravidelně mezi nejlépe oblečené ženy každé společenské akce, na které se objeví. Z Ameriky si tak dovezla velmi vytříbený a pokrokový vkus. Letos oslaví padesáté narozeniny.