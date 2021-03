Z Petra Zvěřiny je taxikář! Účastník Vyvolených kvůli covidu přišel o práci

Kontroverzní účastník reality show Vyvolení a dýdžej Petr Zvěřina pracuje jako taxikář. Kvůli koronavirové krizi nemůže vystupovat, a tak nepohrdl prací řidiče. Sice je zvyklý na jiný standard, ale pracovat se musí.

Petr Zvěřina se živí jako taxikář. Kvůli vládním opatřením nemůže jezdit po klubech jako dýdžej, a tak se stal řidičem. Doma na zadku rozhodně sedět nehodlá a ani si to nemůže dovolit.

„Jezdím denně čtyři až pět hodin. Hodně mě bolí záda, ale vyjezdím si dva tisíce hrubého. Není to bůhvíco, ale pořád je to příjem. Jinak jsem měl jen výdaje. Je ale důležité mít vlastní vůz, který má co nejnižší spotřebu,“ řekl Expresu Zvěřina.

Kluby jsou zavřené, a tak musel Zvěřina za volant

Zvěřina je za volantem taxíku jen dva týdny a kromě bolesti zad si nemůže stěžovat. „Lidé jezdí většinou ráno do práce, pak z práce a po návštěvách. Takže se vyplatí vyjet brzy ráno, pak kolem oběda a k večeru. To jsou top časy,“ popsal, kdy lze nejlépe vydělat.

Mnoho lidí ho v taxíku dokonce poznalo. Není divu, když v reality show Vyvolení patřil k nejvýraznějším soutěžícím.

Kvůli známé tváři dostal velké dýško

„Dostal jsem i pěkné dýško, že jsem to já. Vezl jsem dva pány z Ořechu do Motola, kteří se celou dobu ptali na VyVolené. Na konci měli platit 230 korun a nechali to na 500. Víc takových zákazníků! Většinou se ale bavíme o současné situaci v České republice a ve světě,“ popisuje bývalý dýdžej.

Petr Zvěřina se bezesporu líbí dívkám. Díky nové profesi měl dokonce rande, ale nic z toho nebylo. „Nemám čas randit, musím se nejdřív postarat o finance a pak se můžu věnovat zábavě. Takže jsem to nechal tak. Byla to krásná Mongolka,“ svěřil se. Je rád, že má práci a na randění nemá ani pomyšlení.