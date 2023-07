Besky s Vaculou v Saint Tropez, Smetana v ZOO. Jak tráví léto české celebrity?

Zdroj: Instagram

Prázdniny značí jediné – plavky, plavky a zase… plavky. Někdo o nich hubne už tři roky, někdo si s tím hlavu neláme a někdo vám vysloveně strčí prsa nebo zadek do obličeje. Pokud jste uživatelem sociálních sítí, nejspíš vás fotka z dovolené nějaké známé osobnosti nemine. Jak prázdniny letos tráví české celebrity? Kdo se producíruje v plavkách po promenádě a kdo vyrazil na dovolenou s dětmi?

Doba covidu je (naštěstí) dávno za námi, a tak se lidé po „době sucha“ vrhli do cestování rovnou po hlavě. Letošní velmi oblíbenou destinací se stalo Řecko, ať už to pevninské nebo ostrovy. Kam vyrazily celebritky jako Besky, Monika Binias nebo třeba Robert Záruba?

Besky a Vacula

Půvabná výherkyně soutěže MasterChef Česko vyrazila se svým neméně půvabným partnerem hercem ze Zlaté labutě Adamem Vaculou na francouzskou riviéru, kde má kamarádku. Podle dosavadním stoires, které sdílí oba dva, se zdá, že počasí i nálada je ve Saint Tropez náramná a páreček si užívá zaslouženého odpočinku.

Monika Binias

Štičí matka Monika Binias vyrazila se svým kolouškem taky za hranice. Jejich destinací se stalo nádherné Švýcarsko, kde si oba dva užívají přírody a čerstvého vzduchu. Její o téměř polovinu mladší partner Petr Binias vypadá s Monikou na dovolené nadmíru spokojeně. Pár letos oslavil už páté výročí vztahu!

Alexander Salák

Hokejový brankář známý spíše pro své skandály, než hokejové zákroky se vydal také na dovolenou. S manželkou jsou u moře, kde je už pěkně vidět, že čekají dalšího potomka. Salák má s Michaelou už dětí pět, na cestě je tedy šesté.

Emma Smetana

Emma Smetana je proslulá svou zálibou v cestování, tu ani ten covid nezastavil. Možná ještě s partnerem Jordanem Hajem dobíjí baterky po filmovém festivalu v Karlových Varech, a tak Emma vyrazila s dcerkami prozatím jen do ZOO. Na nějaké cestovatelské počiny se ale jistě můžeme brzy těšit.

Robert Záruba

Vzorný rodič je i hokejový komentátor Robert Záruba. Ten vyrazil s rodinkou do Portugalska. „Teď 12 dní v Portugalsku, nejlepší dovolená s dětmi ever. Snad i proto, že si ji, samozřejmě s mým odborným a finančním dohledem, vymyslely samy. Každý den nějaký cíl, plán, a přitom hodně překvapení. Všechno od pomalovaného nádraží v Portu, přes most Arouca516, nádherné pláže (mmch. podle mě nejlepší v Evropě) Atlantiku, delfíny v zoo Marinha, žraloky v Lisabonu, jeskyně Benagil, útes Cabo de Roca až po belémskou věž… prostě co den, to nový zážitek,“ podělil se příspěvkem Záruba na svém Facebooku.

