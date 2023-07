České celebrity v plavkách: Slováčková na Slapech, Hanychová u bazénu

Zdroj: Ivan Kahún, Showpix

Léto je v plném proudu a do plavek se v těchto horkých dnech máte chuť svléknout i doma v bytě. Pokud na svou dovolenou ještě čekáte a tenhle článek čtete doma u větráku, představujíc si, že už sedíte na lehátku u moře, zkraťte si odpočet mrknutím na postavičky v plavkách oblíbených českých celebrit.

Mnohé celebrit se už vydaly k moři, kde vystavují svá tělíčka na odiv rozžhavenému sluníčku. Kdo nevyjel k moři, vyjel na Slapy a kdo nevyjel ani na Slapy, vylezl aspoň na zahradu k bazénu. My jsme pro vás zmapovaly ty nejpěknější a nejzajímavější osobnosti.

Anna Julie Slováčková

Nejmladší účastnicí našeho výběru se stává Anička Slováčková, dcera skladatele Felixe Slováčka a dětské hvězdy (v poslední době ale spíše průšvihářky) Dády Patrasové. Anička nemá lehký život, o to více se zřejmě snaží si ho užít naplno a o své radostné okamžiky se dělí se svými sledujícími. Na fotce z přehrady Slapy je s pejskem a vypadá nadmíru spokojeně. Bodejť by ne, figuru má perfektní a psí láska zahřeje každé lidské srdce.

Agáta Hanychová

O Agátě víme, že se ráda vystavuje. Ač byla její mladá léta jakkoliv divoká, vypadá to, že i s přibývajícím věkem se trojnásobná maminka umoudřila. Kde jsou doby, kdy Aguš ukázala více, než chtěla? A pojďme si říct, že to určitě ne vždy bylo omylem. Dnes je to ale spořádaná paní a zodpovědná maminka. Se svými dětmi tráví čas na zahradě u bazénu a než shodí přebytečná kila po porodu, udělá si z nich zástěnu. Praktické.

Eva Burešová

Jedna z nejpopulárnějších maminek v Česku vůbec zásobuje svůj Instagram motivačními proslovy a na Instagramech ostatních se ráda ke všemu vyjadřuje. Lidé ji milují a nebo nenávidí. Ať jste v tom či onom táboře, jedno uznat musíte. Eva má po porodu postavu jako lusk, a tak není divu, že se nestydí ji ukázat světu.

Lucie Borhyová

Pokud je Jiřina Bohdalová nesmrtelná teta, pak je Lucie Borhyová nesmrtelná moderátorka. Téměř dvacet let je tahle krasavice téměř beze změny, možná při velice detailním prozkoumání byste narazili na nějakou vrásku. A jestli se o mužích říká, že zrají jako víno, pak to samé platí i u Lucie. Novácká fešanda má postavu, kterou by jí mohla závidět leckterá dvacítka. A Lucie to ví.

Pavlína Pořízková

Lidé, kteří se narodili v Československu a poté se vydali do světa, jsou označováni jako „někdo někdo českého původu“. Z Pavlíny Pořízkové se tedy za její roky strávené za „velkou louží“ stala Paulina Porizkova. Tahle krasavice ale slovanské geny nezapře a pořekadlo, že Češky patří mezi nejkrásnější ženy na světě se v Pavlíně přímo ztělesňuje. Kdo by jí totiž řekl 58 let?