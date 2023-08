Schmitzer se odpuštění otce nedočkal: Po letech se provalila utajená tragédie

Zdroj: Profimedia

Jiří Sovák před mnoha lety čelil obvinění z jízdy pod vlivem alkoholu, během které způsobil smrtelnou nehodu. To samé se stalo jeho synovi Jiřímu Schmitzerovi, který byl za podobný čin dokonce odsouzen na tři roky. Podivné ovšem je, že ačkoliv Sovák sám zažil stejnou situaci, svému synovi to nikdy neodpustil.

Dlouhých 52 let ležely v archívu bezpečnostních složek materiály odhalující podezření z účasti Jiřího Sováka na tragické nehodě vozu Saab s chodcem Vojtěchem S. v Mníšku pod Brdy.



"Jsem v šoku! Proč Jirka Sovák zazlíval synovi Schmitzerovi, že za volantem zavinil smrt, když vlastně udělal něco podobného? Nemůžu tomu vůbec uvěřit," okomentovala události z dob minulých rozhořčená Jaroslava Obermaierová. Herečka se stejně jako většina národa dozvěděla o dokonale utajeném policejním obvinění Sováka teprve z Blesku.

Zatímco se Sovákovi podařilo celou kauzu utajit, o nehodě jeho syna Jiřího Schmitzera z roku 1976 si tehdy cvrlikali i vrabci na střeše. Herec později sám přiznal, že v tomto období bojoval s nadměrnou konzumací alkoholu. Osudnou noc usedl za volant a při cestě z divadelního baru způsobil dopravní nehodu, při níž zemřel muž. Ačkoliv se později ukázalo, že za nehodu mohl chodec, policie našla v jeho krvi alkohol a Schmitzer šel za mříže. Z tříletého trestu si nakonec herec odešel rok a půl.

Nikdy spolu už nepromluvili



Jiří Schmitzer měl údajně často svému otci vyčítat, že mu nebyl nablízku v době v době, kdy ho nejvíce potřeboval. Jeho nevlastní matka Anna Sováková ovšem situaci vnímala jinak. "Sovák mu naopak velice pomohl! Třeba tím, že nešel k soudu, což mu syn vytýkal, a nepochopil, že když půjde pan Sovák k soudu, který bude soudit pana Schmitzera, tak to bude vypadat jako pokus o ovlivňování soudu," sdělila Magazínu Dnes devět let po manželově smrti.

"Šlo o lidské, hluboce lidské odcizení. Jistěže spolu mluvili. Jenomže syn udělal několik věcí, které se Sováka natolik dotkly, že s ním postupně přestal komunikovat," vysvětlila Sováková s tím, že její muž za svého druhého syna považoval muzikanta Karla Vágnera. "Ten má vlastnosti, které si přál mít u svého syna: cílevědomý, ctižádostivý, aniž by omezoval svobodu druhých. A ctil své rodiče," dodala vdova.

K tragické nehodě došlo v době, kdy Schmitzer natáčel se Sovákem film Marečku, podejte mi pero!. Syn s otcem tedy měli k sobě velmi blízko a jejich vztah byl lepší než kdy dřív. Přesto se ale známý herec rozhodl svého nástupce vydědit. "Že jsi porazil člověka, to se bohužel může stát, ale žes byl ožralej jak dobytek, to se nepromíjí!" sdělil prý tehdy Sovák svému synovi a až do jeho smrti v roce 2000 spolu už nepromluvili.