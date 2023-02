Podivná chyba v datu úmrtí Ladislava Štaidla: Bývalá žena Aňa odhalila pravdu

Zdroj: Profimedia

Od náhlého skonu Ladislava Štaidla uběhly už dva roky, při příležitosti tohoto smutného výročí ale vyšla najevo zajímavá chyba ohledně data úmrtí slavného hudebníka. Ten měl zemřít 31. 1. 2021, ve skutečnosti ale z tohoto světa odešel již o den dříve, jak stojí na jeho náhrobku. Informaci následně potvrdila i Štaidlova bývalá manželka Aňa.

Aňa Štaidlová webu ahaonline.cz upřesnila zprávu o tom, kdy její bývalý muž Ladislav Štaidl skutečně zemřel. Na dotaz, proč je na náhrobku jiné datum, než uvádí například encyklopedie, odpověděla velice rázně. "A to je taky správně! Naše děti moc dobře vědí, kdy jejich táta umřel. Nejsou to žádní Švejkové," sdělila hudebníkova exmanželka.

Štaidlová má se zesnulým umělcem dva syny, Jirku s Honzou, a dceru Karolínu. "Pokud vím, tak s Láďovým úmrtním listem šel na pohřební službu náš Jirka a stálo tam datum 30. ledna," dodala Aňa.

Informace o úmrtí Štaidla se ale roznesla až v neděli 31. ledna 2021 ráno a následně se všude začalo šířit, že hudebník zemřel v pražské Všeobecné fakultní nemocnici v noci ze soboty na neděli. Aňa ovšem zdůraznila, že jediný správný údaj je na náhrobním kameni.

Na hrobě je to dobře

"No a tak to asi vzniklo. Já ale myslím, že je to úplně jedno. Na hrobě je to každopádně dobře," sdělila Aňa Štaidlová s tím, že rodina nedělala Ladislavu Štaidlovi žádné parte a nekonal se žádný pohřeb. K otcově smrti se navíc nevyjádřil ani jeden ze čtyř hudebníkových potomků, a proto ověřit přesné datum úmrtí bylo i pro média téměř nemožné.

"Naše rodina, která čítá na 35 lidí a máme ještě moji stoletou maminku, si od určité doby na parte a pohřby nehraje," vysvětlila Štaidlová, proč neměl slavný muzikant poslední rozloučení. Aňa narážela na smutnou událost z roku 1994, kdy za tragických okolností zemřelo na otravu její dvojče Míša.

Ladislav Štaidl by v nemocnici na Karlově náměstí od 7. ledna 2021 a tehdy ho do péče lékařů převezl nejmladší syn Artur Štaidl. Skladateli diagnostikovali covid-19, se kterým nedokázal přes svůj oslabený stav bojovat a museli ho převést na ARO a připojit na dýchací přístroje. Přes víru nejbližších i fanoušků nakonec po třech týdnech život Štaidla navždy vyhasl.

