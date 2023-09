Olga Šípková si sáhla na dno: Antidepresiva, mozková mrtvice a zákaz cvičení

Zdroj: Profimedia

Olga Šípková dlouhé roky holduje zdravé stravě a cvičení, přesto její organismus nevydržel nátlak a před rokem prodělala mozkovou příhodu. Sportovkyně navíc nedávno přiznala, že před lety skončila s depresemi na psychiatrii.

Život Olgy Šípkové na první pohled působil bezstarostným dojmem, ve skutečnosti si ale úspěšná sportovkyně nechtěla přiznat, že si toho na sebe nakládala až příliš. "Je to dvanáct let, co jsem se dohnala až na psychiatrii," svěřila se Miluši Bittnerové v pořadu Na kafeečko a dodala, že jí lékaři ihned předepsali antidepresiva, která pak užívala pět let.

Prvním varovným signálem u bývalé šampionky ve sportovním aerobiku a později fitness trenérky, byla těžká nespavost. "S tou se opravdu nedá žít, nemáte energii na nic," přiznala Šípková. Jeden čas měla takové stavy, že nechtěla spát ve vlastní posteli. "Nemohla jsem spát v jedné místnosti, musela jsem se pořád stěhovat," řekla v rozhovoru pro iDNES.cz.

Když to už už vypadalo, že s konečně blýská na lepší časy, zasáhla Olgu další životní rána. Vše odstartovalo nevolností během lekce cvičení a o pár hodin později už bojovala Šípková o holý život.

Zákaz cvičení a menopauza

"Lekci jsem dokončila, protože já jsem přece nejlepší! Kamarádky mě odvezly z tělocvičny domů. Můj současný muž se zajímal, co se děje, a poslal za mnou dceru," zavzpomínala Olga Šípková na moment, který jí pravděpodobně zachránil život.

"Vzal si mě k telefonu a já začala žvatlat nesmysly. Nečekal a poslal za mnou rychlou. To už jsem měla povislý koutek úst, šla jsem rovnou na JIP. A tam se zjistilo masivní krvácení do mozku!" popsala děsivé chvíle, které mohly skončit tragicky.

"Doktor mi řekl, že mě od smrti dělily dva centimetry. Kdyby se totiž krev dostala o ten kousíček dál, už bych si na nedostatek odpočinku opravdu nestěžovala…" doplnila Šípková. Od lékařů dostala po mozkové příhodě na půl roku zákaz sportovat a do toho jí začala menopauza. "Za měsíc jsem měla šest kilo nahoře. Najednou jsem měla velká prsa, břicho a viděla, jak jdu do podoby své maminky," uzavřela Šípková s tím, že svoje nové tělo se musela znovu naučit mít ráda.

Olga Šípková si prošla peklem