Dojemná poslední slova Freddie Mercuryho: Vděk i smích na prahu smrti!

Technika a elektrotechnika - Lisař - NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 10 000 Kč 28 000 Kč

Hledáme další parťáky, kteří by posílili náš tým operátorů. Praxe není důležitá, vše Tě naučíme, stačí chuť do práce! Co Tě čeká a nemine? " obsluha robotizovaného licího centra pro odlévání Al odlitků " samostatné základní měření odlitků a ukládání do přepravních beden " celkový dohled nad pracovištěm " Co Ti za to nabídneme? " NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 10.000 Kč " stabilní zázemí nadnárodní společnosti " práci s nejmodernějšími technologiemi v příjemném prostředí " pět týdnů dovolené " dotované závodní stravování " benefitní cafeteria 4000,-/rok " placené vzdělávání, kurzy AJ, NJ " interní akce " příspěvek na dojíždění " příspěvek na penzijní / životní připojištění " odměna za doporučení nového zaměstnance až 10000,-Kč " A co od Tebe požadujeme? " vzdělání - vyučen (ve strojírenském oboru výhodou nebo praxe ze strojírenského prostředí) " aktivní přístup, samostatnost při řešení zadaných úkolů " manuální zručnost, pečlivost, spolehlivost " ochotu pracovat ve směnném provozu (12 hodinové směny)