Vetchý, Hádek, Taclík nebo Trojan: V kriminálce Docent se sejdou herecká esa

Zdroj: Česká televize

Ivan Trojan míří na obrazovky České televize v novém seriálu Docent. V třídílné minisérii Jiřího Stracha České televize představí zdánlivě nesourodou dvojici policejních vyšetřovatelů, kteří budou rozkrývat nejtěžší nevyřešené kriminální činy.

Diváci České televize se již brzy mohou těšit na třídílnou minisérii na motivy scénáře renomované autorské dvojice Josefa Mareše a Jana Malindy.

Po zločincích budou v hlavních rolích pátrat Tereza Ramba společně s Ivanem Trojanem. "Minisérie Docent je mojí první spoluprací se scenáristy Josefem Marešem a Janem Malindou. Jejich příběhy jsou v krimi žánru nejblíž realitě policejní práce i zločinu. Pepa Mareš dlouhá léta šéfoval pražské kriminálce a reálnou policejní praxi má zažranou do každé buňky v těle. Jejich scénáře poskytují zřetelný návod odkud, kudy a kam, takže jsem měl na jednu stranu poměrně usnadněnou práci. Na druhou ale i komplikovanou. Jak do přesných not, které nikde nezní falešně, vnést alespoň trochu sebe, abych jim to přitom sám sebou nepokazil? Nakonec jsem si řekl, že tam zkusím vnést humor, trochu nadhledu a jemné ironie. Aby ta reálná policejní práce, která je mnohdy úřednická a takřka matematicky suchá, dostala drobet šťávy a dobrého koření," říká režisér Jiří Strach.

Děj zavede do týmu pražské mordparty policejního akademika a specialistu na psychologické profilování pachatelů docenta Stehlíka (Ivan Trojan). Celému oddělení šéfuje pragmatický major Šera (Ondřej Vetchý) a Stehlík Sdílí kancelář s problematickou kapitánkou Fousovou (Tereza Ramba). Ačkoliv mají každý odlišný životní postoj a jejich vyšetřovací metody se zpočátku zcela míjí, postupně právě jejich protikladné povahy povedou nejen k rozkrytí motivu a odhalení pachatele dosud nevyřešených vražd, ale také k překvapivé spojitosti se současným případem, který řeší jejich ostřílení kolegové (Marek Taclík a Matěj Hádek).

Docent je Pedant, říká Ramba

"Docent Ivan Trojan je pedant a kapitánka Fousová, pro kontrast, je rozmazlená bordelářka. Je to trochu holka lempl. Kamkoliv přijde, tak v první řadě všechno rozkope, všechny postřílí a až pak klade otázky. To se mi hrálo dobře," popsala postavu mladé vyšetřovatelky s nestandardním přístupem ke služebním povinnostem herečka Tereza Ramba.

K vytvoření dokonalé iluze reálného prostředí kanceláří mordparty přispěla mimo jiné replika skutečného pražského oddělení vražd v ateliéru České televize.

Atmosféru navíc dokreslují výhledy z oken kanceláří shodné s výhledem z pražského krajského policejního ředitelství v Kongresové ulici. Diváci se tak skutečně mají na co těšit

Ivan Trojan se zhostil hlavní dole v nové minisérii Docent