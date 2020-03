Tenhle kluk byl 20 minut MRTVÝ... Nepochopíte, koho viděl v "nebi"!

Doktoři dnes už umí přesně popsat, co se s lidským tělem stane hned po smrti. Zatím ale nikdo neví, co se ve chvíli, kdy srdce přestane tlouct, přesně děje s duší… Tedy, skoro nikdo. Američan Zack Clement, který na 20 minut zemřel, a pak se znovu probudil k životu, představu má. V době, kdy se ho lékaři chystali prohlásit za mrtvého, stále ještě něco z něj žilo. A Zack díky tomu prožil věci, které jen málokdo. Co viděl a slyšel, si můžete přečíst v naší galerii.