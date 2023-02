V Docentovi září díky Trojanovi: Ramba mu bude za pomoc do smrti vděčná

Zdroj: Česká televize

Tereza Ramba momentálně září v minisérii Docent, jejíž natáčení pro ni bylo splněným snem. A to hlavně díky tomu, že se před kamerou sešla se svým idolem a přítelem Ivanem Trojanem. Ten ji v životě hodně pomohl. Dokonce se svým způsobem postaral o to, aby její kariéra rostla.

Nová minisérie z produkce České televize s názvem Docent diváky na první dobrou zaujala. A to nejen díky propracovanému příběhu, ale také pro své hvězdné obsazení. V hlavních rolích vystupují Tereza Ramba a Ivan Trojan. Pro dvojici šlo o velmi příjemné natáčení. Ramba a Trojan se totiž znají z minulosti a jsou dobrými přáteli.

Konec natáčení skoro oplakala

„Máme se s Ivanem rádi a dlouho jsme se neviděli, takže tohle setkání před kamerou bylo moc příjemné. Konec natáčení jsem takřka obrečela,” nechala se Tereza Ramba slyšet v rozhovoru pro Blesk a kromě toho prozradila, jak jí Ivan Trojan pomohl v její kariéře.

„Když mi přišla smlouva na Rafťáky, tak Ivan byl ten, který se mi o tu smlouvu postaral, protože moji rodiče nikoho jiného neznali. Neměli jsme vůbec žádné zkušenosti s filmem, ta smlouva se jim nezdála,” vyprávěla herečka.

Nebyla mu lhostejná

Ivan Trojan byl před lety Tereze opravdu velmi nápomocný. A obětoval mnoho času proto, aby jí s její smlouvou pomohl. Dokonce prý nad její úpravou strávil celou noc, aby byla smlouva skutečně bez chybičky.

„Našel tam toho velice hodně! Já jsem nakonec jako jediná měla slušnou smlouvu, a to jen díky Ivanovi,” pochvalovala herce Tereza Ramba. „Strašně si ho vážím za to, jaký je člověk. Dost často se stává, že herci jsou nesnesitelný lidi, ale Ivan je opravdu neuvěřitelně slušnej a hodnej člověk,” dodala ještě s tím, že se s Trojanem zná spíše z osobního života. Před kamerou se s ním objevila v minulosti jen jednou, a to v kriminálce Ďáblova lest, kde ztvárnila jeho dceru.