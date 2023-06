Žralok vyděsil turisty v Řecku, ve Španělsku i v Egyptě: Je třeba se bát?

Zdroj: profimedia

Letní dovolená klepe na dveře. Řada turistů má už svou destinaci vybranou a čeká jen na odjezd. Zatímco v minulých letech byl strašákem pro cestovatelé výskyt covidu-19, letošní rok je strašák poněkud jiný. V oblíbených letních letoviskách se totiž začali objevovat žraloci.

Svět obletělo video žraloka, který v egyptské Hurghadě pár metrů od pláže napadl muže. Turista zraněním na místě podlehl. Šílená událost v Egyptě odstartovala bezpečnostní akce. Pobřežní stráže hlavně v Rudém moři instalují senzory a monitorují pohyb v moři. Letoviska se snaží dělat všechno proto, aby o své turisty nepřišla.

Útok žraloka

Proti žralokovi, který dorůstá až do délky pěti metrů a dosahuje váhy kolem 900 kilogramů, není zkrátka možné bojovat. Mezi nejvíce nebezpečné patří žralok tygří, tento druh je zodpovědný za pětinu útoků tohoto charakteru na člověka. Během posledních týdnů se objevilo několik zpráv o výskytu těchto nebezpečných zvířat v okolí koupajících se turistů. Nejprve přicházely zprávy z Egypta, později se přidalo Španělsko a Řecko.

Oblíbené destinace

Špatnou zprávou pro turisty je to, že tito nebezpeční tvorové krouží kolem hojně navštěvovaných pláží. Výskyt žraloka ohlásil rybář poblíž města Puerto Pollensa na ostrově Mallorca nebo lidé na pláži Costa Blanca v provincii Alicante na jihovýchodě země. Další vyhledávanou destinací pro letní dovolené je bezesporu řecký ostov Zakynthos. Tam viděli podle britského deníku Daily Mail rybáři nejrychlejšího žraloka na světě. Tento predátor může plout až rychlostí 70 kilometrů za hodinu. Zda i Jónské moře začne podnikat nějaké bezpečností kroky, je zatím ve hvězdách. I když se celá řada turistů z videa zděsila, odborníci upozornili na to, že tento druh žraloka útočil na lidi historicky jen velmi zřídka. „Mnoho lidí říká, že by v Zakynthosu už nikdy nevstoupili do vody. Všeho všudy je ale zaznamenáno pouze devět útoků druhu mako a pouze jeden byl fatální. Většina napadení se stala, když se je snažili rybáři vytáhnout na loď,“ upřesnil jeden z cestovatelů.