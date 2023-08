Zdena Adamová Klapková prošla peklem: Ztráta syna, alkohol a drogy u dcery

Zdroj: Profimedia

Život se se zpěvačkou Zdenou Adamovou Klapkovou rozhodně nemazli. Před lety měla skvěle rozjetou pěveckou kariéru, po emigraci do Ameriky se ale vše začalo hroutit jako domeček z karet a hvězda si několikrát sáhla na samé dno.

Bývalá sólistka divadla Semafor Zdena Adamcová Klapková za svou kariéru vydala několik desek a svého času pracovala v Československém rozhlase. Po pracovní stránce se jí sice vždy dařilo, soukromý život ale oproti tomu nebyl zrovna procházka růžovým sadem.

"Poprvé jsem se vdávala v osmnácti, podruhé ve dvaceti a potřetí ve třiadvaceti letech. První dva manželé byli jiní, než jsem si představovala. Byla jsem hrozně naivní a vůbec jsem nechápala to, že by někdo mohl být nevěrný, nebo mnou manipulovat někam, kde se mi opravdu nelíbí. A proto jsem tehdy z těch vztahů utekla," svěřila se hvězda v pořadu 13. komnata.

Se třetím manželem Petrem Klapkou se rozhodla zkusit štěstí v zahraničí a odstěhovali se do Ameriky, kde si otevřeli úspěšnou hudební školu a společně ji třicet let vedli. Problémy ale nastaly ve chvilce, kdy se jejich syn rozhodl odejít do armády. Nakonec se seznámil s dívkou, kterou si po třech týdnech vzal za ženu a přerušil veškerý kontakt s rodinou. Adamová v té době začala problémy řešit alkoholem.

Dva litry vína denně

Časté pití se nakonec projevilo i na vztahu s třetím manželem Zdeny Adamcové. "Byli jsme oba agresivní, až to začínalo být nebezpečné. Vypila jsem denně třeba dva litry vína. Když jsme byli s Petrem v tom nejhorším stavu, nebyla flaška, které bychom se nepodívali na dno, když jsme ji otevřeli. Byly třeba momenty, kdy mi bylo strašně smutno, a zavřela jsem se do pokoje, ale Petr vykopl dveře," zavzpomínala zpěvačka ve výše zmíněném pořadu.

Vztah nakonec zachránili adopcí dcery, protože se jim nedařilo počít vlastní dítě. "Neodradila nás ani skutečnost, že biologická matka holčičky byla narkomanka," otevřela hvězda bolestivé téma. Holčičku manželé vychovali jako vlastní, geny se ale v pozdějším věku naplno projevily a dcera propadla drogám, odešla od své adoptivní rodiny a přerušila s nimi veškeré kontakty.

To ovlivnilo i manželství zpěvačky a Klapka si nakonec našel milenku. "Manžel si našel v Praze barmanku, za kterou jezdil, což jsem se dozvěděla až časem přes naše společné známé. Na radu psychologa jsme šli s Petrem od sebe a já jsem se totálně složila," přiznala Zdena.

Po krachu se Adamcová vrátila do Čech, kde se pokusila obnovit svou pěveckou kariéru. Poté vydala autobiografickou knihu a dnes se věnuje psaní, zpívá, skládá a vyučuje muziku.