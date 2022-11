10. díl průvodce erotickými pomůckami – Top 12 hraček roku 2022 pro ženy

Zdroj: sexshop.cz

Jsme rádi, že se vám náš průvodce erotickými pomůckami líbí a přináší vám inspiraci pro vaše chvilky o samotě i ve dvou. Či jinak, dle libosti. A protože se nezadržitelně blíží Vánoce, přinášíme vám TOP HRAČKY ROKU 2022 pro ženy, které můžete buď darovat pod stromeček anebo si udělat radost kdykoliv, a navíc s jistotou, že nešlápnete s výběrem vedle. Výběr ve všech kategoriích probíhal dle hodnocení samotných zákaznic sexshop.cz

TOP 3 KLASICKÉ VIBRÁTORY ROKU 2022

BOOM THE KING: Elegantní vibrátor s vyhříváním s dokonale hedvábně jemným povrchem. Lehce prohnutý tvar, drážky na povrchu, skvěle pružné tělo a deset druhů vibrací vás prostě uchvátí!

BOOM THE PRINCESS: Ano, k již zmíněnému královi musíme přidat i princeznu. Další vibrátor z naší „královské“ rodiny s vrstvou tekutého silikonu na povrchu, který z vibrátoru dělá opravdového mazlíka a potěší i nejnáročnější princezny. I vibrátor Boom The Princess nabízí vyhřívání a mnoho vibračních módů.

BASIC X BRANDON: A nemůže zde chybět ani realistická klasika v podání vibrátoru Brandon od značky Basic X. Díky materiálu, ze kterého je vyroben, je opravdu příjemný a žilkování i realistické provedení vám přivodí pocit opravdového penisu.

TOP 3 VIBRÁTORY NA BOD G ROKU 2022

ROMANT PAT: Vibrátor Pat od značky Romant je silikonový génius! Úzká špička zužující se do průměru 4 cm s ploškou o velikosti 3 cm, která tepe (pulzuje) přímo tam kde má – na bodu G! Tři druhy pulzací, sedm vibračních módů – vše lze spustit samostatně nebo současně. Co víc si přát?

BASIC X SELINA: Vibrátor Selina od Basic X se postará nejen o váš bod G, ale i o váš klitoris. Jde o vibrátor, který je jeden z nejlevnějších a přitom nejúčinnějších, o čemž svědčí i recenze jeho spokojených uživatelek.

FUN FACTORY MISS BI: Německá kvalita ověřena. Miss Bi od Fun Factory je duální vibrátor s dvěma nezávislými motorky. Jeden se zaměřuje na váš bod G a druhý na klitoris.

TOP 3 PODTLAKOVÉ STIMULÁTORY KLITORISU ROKU 2022

BASIC X DATEL: Novinka roku 2022, která se velmi rychle stala hitem i bez reklamy. Ženy si to mezi sebou jednoduše řekly. Síla podtlaku i vibrací uspokojí i tu nejnáročnější ženu. Za to dáváme ruku do ohně!

BOOM BERUŠKA: Absolutní hit značky BOOM již několik let. Beruška od Boom je stimulátor klitorisu 3v1 za super cenu. Nabízí podtlakové vlny, vibrující plošku s nopky a kroužící vibrující prstík – co si vyberete, je jen na vás!

ROMANT SUCTION 2V1: Pokud toužíte po nezapomenutelném orgasmu, tak Romant Suction je připraven. Z jedné strany totiž nabízí stimulátor klitorisu na principu podtlakových vln a z druhé strany vibrátor. Prostě 2v1 za super cenu a není se čemu divit, že je u žen tak oblíbený.

TOP 3 VIBRÁTORY DO KALHOTEK ROKU 2022

ROMANT THEO: Tak trochu netradičně tvarovaný vibrátor do kalhotek, který nabízí podtlakovou stimulaci klitorisu a zároveň se zaměří na váš bod G. Ovládat ho můžete přímo tlačítkem na výrobku, nebo pomocí bezdrátového dálkového ovládání.

ROMANT ROMEO: Tohle je opravdový Romeo! Není to jen tak obyčejný vibrátor do kalhotek, ale pulzátor, což znamená, že napodobuje kopulační pohyby. Je trochu těžší, takže se hodí třeba na kalhotkovou filmovou jízdu s partnerem, který bude mít ovladač v ruce a dráždit vás, kdy on bude chtít. A bude to jízda, to nám věřte!

BASIC X BONO: Bono, to je ono! Postará se o váš bod G i o klitoris zároveň a to zaručuje, že se vám to bude opravdu líbit. Součástí je samozřejmě i dálkové ovládání. Bono má sice silnější kratší část, ale pod volnějším oblečením je neviditelný a tichý.