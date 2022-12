11. DÍL PRŮVODCE EROTICKÝMI POMŮCKAMI – TIPY NA 7 HRAČEK PRO MUŽE, KTERÉ POTĚŠÍ

Zdroj: sexshop.cz

V minulém díle jsme se věnovali ženám, takže v tomto díle vám představíme pánské hračky. Inspirovat se tak můžete například na super vánoční dárek pod stromeček. Hračky pro muže nejsou jen umělé vaginy, je toho mnohem víc!

1)

BASIC X BOBBY – Tato hračka vypadá zvláštně, že? Ale nenechte se mýlit. Perfektně se postará o špičku penisu, a navíc má i dálkový ovladač! Masturbátor na špičku penisu je vyroben z lehkého a jemného silikonu a dá se jednoduše připevnit pomocí nastavitelného pásku na penis. Snadno jej schováte pod kalhoty a ovladač můžete dát partnerce. Tak kdo si chce hrát? Více prozkoumat tuto hračku můžete ZDE

2)

SATISFYER MEN HEAT – Muži milují techniku, a tak tento masturbátor od Satisfyer uspokojí i milovníky techniky a designu. Masturbátor Men Heat nabízí funkci vyhřívání i vibrace pro úplně nový pocit z masturbace.

3)

BOOM SABRINA – Nesmí chybět klasika! Představujeme vám cenově dostupný masturbátor z úžasného materiálu, který se opravdu neskutečně podobá lidské kůži. Uvnitř umělé vaginy najdete výstupky a drážky, které perfektně simulují opravdovou ženu.

Top hračky pro mužeZdroj: sexshop.cz

4)

BOOM EDWIN – Toto není jen obyčejný erekční kroužek, ale vibrační erekční kroužek, který potěší oba! Kroužek má i jemný „jazýček“, který přilne na partnerův penis a ten pak proniká do partnerky spolu s penisem. Vibrace se tak lépe přenáší do pochvy a muž také zažije zcela jiný pocit. Díky „jazýčku“ také zvětšíte objem penisu a stejně jako další erekční kroužky, i tento pomůže s pevnějším penisem.

5)

BOOM RICHARD – Kdo již objevil kouzlo stimulace prostaty, určitě bude souhlasit, že to přináší zcela jiné orgasmy. Mnohem intenzivnější. Pro úplné začátečníky tu je stimulátor prostaty BOOM RICHARD, který je menších rozměrů, ale skvěle padne tam, kam má. Disponuje i dálkovým ovladačem pro snadné ovládání během masturbace. Ovladač můžete svěřit i do rukou partnera/partnerky.

6)

ARCWAVE ION – Asi znáte ženské podtlakové stimulátory klitorisu. Tak toto je takový podtlak pro muže. Úžasná stimulace penisu podtlakovými vlnami. Automaticky se zapne při vložení penisu. Bezkontaktní stimulace nejen, že opravdu výjimečně potěší vaši uzdičku, ale způsobí i opravdu intenzivní orgasmy. Více o tomto masturbátoru ZDE

BOOM AFRODITÉZdroj: sexshop.cz

7)

BOOM AFRODITÉ – Unikátní a jedinečný masturbátor na trhu! AFRODITÉ má vlastní systém pohybu vložky po penisu – řádit na něm může rychlostí až 300 přírazů za minutu! Dalším důvodem, proč je to s ním tak skvělé, je fakt, že masturbátor můžete vyhřát až na 45° C. Pokud jste ještě nikdy žádný masturbátor nevlastnili, tak si BOOM AFRODITÉ představte tak, že je to zařízení, se kterým nemusíte dělat pohyby rukou, které znáte z klasické masturbace. O pohyb po penisu se totiž postará sám produkt.

TIP PRO VÁS: Sexshop.cz má 4 prodejny, kde si můžete vyzvednout vaše objednávky z e-shopu a ušetřit tak na poštovném. Samozřejmě si můžete přímo na prodejně před nákupem všechny produkty zapnout a osahat. Prodavačky ze sexshop.cz jsou přátelské, ale zároveň profesionální. Co se probírá v našem obchodě, tam i zůstane. Sexshop.cz je tu pro vás, aby plnil i vaše nejtajnější přání. Info o prodejnách najdete ZDE