13. díl průvodce erotickými pomůckami – BDSM pro začátečníky

BDSM se těší stále větší oblibě. Možná už nás začíná klasický sex nudit? A co je vlastně norma? Nemluvíme zde o nějakých drsných praktikách, ale o sexu obohaceném o pár peprných věciček. O čem je konkrétně řeč? Na to se podíváme v tomto díle seriálu!

BDSM v obecné rovině

Jde o zkratku slov, konkrétně: B = bondage = spoutání, D = disciplína, dominance, S = submise / sado, M = masochismus. Jako BDSM jsou označovány jemnější i drsné sexuální praktiky (naplácání i bičování). Osoby mohou hrát při „scénkách“ různé role (paní a otroci, učitel a školačka, majitel a zvíře). Nosí odpovídající oblečení a používají různé vybavení. Typické bývá použití koženého oblečení a pomůcek. Právě tato rozmanitost a množství možností dělá z BDSM opravdovou zábavu a praktiku, která baví v jemnějším i drsnějším provedení stále více lidí.

Jak s BDSM začít

BDSM se lidé účastní dobrovolně. Je velmi vhodné si před praktikováním BDSM domluvit jasná pravidla a praktiky, které jsou a nejsou povolené. Taktéž signál nebo kouzelné slovíčko, které bude znamenat konec aktivity, je potřeba dodržovat. Vynucování či pokračování v praktikách přes nesouhlas či signalizaci odebrání souhlasu je násilí.

Submisivní nebo dominantní?

Nejčastějším tématem kolem BDSM je submisivita a dominance. Asi byste vy sami měli vědět, jestli vás více vzrušuje a přitahuje být spíše submisivní nebo dominantní. Na zjištění, co vám více vyhovuje, vám, kromě osobních zkušeností, pomůžou i testy na vaše zaměření, kterých je na internetu spousty. Jako základ vám může posloužit pár řádků níže a je jen na vás, v čem se více uvidíte. Není ale výjimkou, že se vidíte v obojím. Takovému člověku se v BDSM scéně říká switch. Pozor, není výjimkou, že člověk dominantní v životě, je v posteli rád v roli submisivní.

Submisivní člověk má sklony k poslouchání příkazů, nechává rozhodnutí a aktivitu na dominantovi a má snahu a chtíč mu ve všem vyhovět a tím mu dělat radost. Jde tedy o projevy podřazenosti a poslušnosti.

Naopak sexuální dominance je projev nadvlády a převahy jednoho partnera nad druhým. Dominant přebírá vůdčí roli a je pro něj potěšením rozdávat příkazy a stejně tak je mu příjemné dělat dobře submisivnímu, který dělá vše pro to, aby byl dominant spokojen.

Základní BDSM vybavení

Ať už se teprve hledáte, nebo už znáte svou roli, zde je přehled BDSM pomůcek, které by vám neměly chybět ve výbavě hned na začátku. Postupem času zjistíte, jaké materiály i pomůcky vám vyhovují a není neobvyklé, že BDSM fajnšmekři si své pomůcky vyrábějí i sami.

1) POUTA

Něco, co asi napadne každého ve spojení s BDSM. Poutat, nebo se nechat spoutat. V nabídkách erotických obchodů je spousta provedení pout včetně pout klasických, ale i třeba na ruce i nohy společně.

2) BONDAGE

Pokud by vám nevyhovovala pouta, sáhnout můžete i po poutacích páskách či lanech – provazech. Nabízí to více prostoru ke kreativitě.

3) BIČÍKY, DŮTKY, RÁKOSKY, PLÁCAČKY

Pořádný výprask je nedílnou součástí BDSM. Užívají si jej ti, co ho dostávají i ti, co dávají. Pro začátečníky doporučujeme plácačky, kde je větší plocha úderu.

4) ROUBÍKY

Roubík znemožní mluvení. Což může být pro někoho formou trestu. Při výběru roubíku je třeba dávat pozor na kvalitu, aby nedošlo k poranění v oblasti rtů a tváře. Roubíky jsou plné i s otvorem.

5) OBOJKY A VODÍTKA

Nejčastějšími doplňky k poutům jsou i obojky a vodítka. A nemusí se hned jednat o fetish směrem k animálnímu sexu (zvířecímu). Obojek a vodítko skvěle poslouží k odvedení partnera na místo, kam chcete. Podřízenému pak dodá ještě více pocitu nadvlády jeho páníčka.

6) MASKY A KUKLY

Odebrání zrakového vjemu vám přinese zcela nový prožitek. Vše budete vnímat jinak, a navíc nebudete vědět, kdy a co přijde. Tohle určitě vyzkoušejte.

7) SVORKY A SKŘIPCE

Nejen moc a podřízenost, ale i bolest k BDSM samozřejmě patří. A právě ta bolest není trest, ale mnohdy odměna. Pro oba. Svorky a skřipce lze využít na nejrůznější části těla. Nejčastěji jsou využívané na bradavky či stydké pysky.

8) SVÍČKY

Speciální BDSM svíčky mají nižší tavnou teplotu, a tak na vaše tělo dopadá vosk, který vás nespálí, jako vosk klasický. I tak vás ale teplo nakapaného vosku bude rozpalovat. A pokud by vás to přeci jen nebavilo, tak si svíčku zapálíte třeba u večeře.

9) PÁSY CUDNOSTI

Dokážete si představit, že erekci muže má v rukou jeho partner/ka? Ano, pásy cudnosti (klece na penis) jsou nejčastěji z měkkého silikonu a zamezují muži mít erekci. Proč to dělat? Například, když je muž rád pod dohledem. Anebo se pásy cudnosti používají i tehdy, když má problémy s erekcí. Takové uvěznění na čtyři dny a následné vypuštění odhalí, jestli problémy s erekcí nesouvisí například s vyšším množstvím masturbace… Tak co, zkusíte to?

10) ELEKTRO SEX

Elektro sex vám ukáže zase úplně jiné možnosti. Elektro šoky můžou být jemné i více kousavé. Začínat se doporučuje s jemnějšími pomůckami.

A pokud nevíte, s čím začít, v mnoha obchodech najdete speciální výhodné sady, ve kterých najdete všechny základní BDSM pomůcky.