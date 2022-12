15. díl průvodce erotickými pomůckami – Ovládejte se!

Zdroj: sexshop.cz

Vibrátory do kalhotek i verze pro pány!

V dnešním průvodci se zaměříme na hračky, které si můžete vzít klidně na nákup. Nebo do kina – to doporučujeme více! Řeč je o vibrátorech do kalhotek na dálkové ovládání, nebo s ovládáním přes aplikaci v mobilu. A pozor, je tu i verze pro pány!

Vibrátory do kalhotek

Dámy, pokud chcete oživit svůj vztah a udělat svému muži i sobě radost, určitě sáhněte po vibrátorech do kalhotek. Máme pro vás tip, jak na to. Před společnou schůzkou s vaším partnerem, a je jedno, jestli je to rande, nebo jen nákup, si dejte vibrátor do kalhotek. Svému muži pak jen při cestě na rande, či nákup, dejte do ruky dálkové ovládání. Nebo ho poproste o mobil, abyste mu nainstalovala aplikaci. Věřte, že vám mobil velmi rád půjčí a bude se těšit, jak vás bude ovládat. Druhou možností, jak používat vibrátor do kalhotek, jsou domácí hrátky. Nechte se ovládat vaším mužem při vaření nebo při sledování filmu – tohle vás opravdu nažhaví! Pojďme se mrknout na top pět vibrátorů do kalhotek

1) LOVENSE FLEXER

Absolutní strop pro milovnice dráždění bodu G! Jen ten úklid ani nákup nebude tak snadný, protože je to fakt pecka a orgasmus může přijít během pár minut. Lovense Flexer je třímotorový vibrátor do kalhotek, jehož část, která se zavádí do vaginy, imituje pohyb prstu nahoru a dolů! A samozřejmě nechybí výstupek na klitoris. Tak co dámy, jak dlouho to vydržíte?

ROMANT BILLZdroj: sexshop.cz

2) ROMANT BILL

Vibrátor do kalhotek s oblíbenou podtlakovou stimulací klitorisu. Jak skvělý je tento vibrátor, otestoval i náš tester s manželkou (práce snů že?): "Díky kombinaci nasávání klitorisu a vibrací uvnitř vaginy se manželka několikrát po sobě udělala.“ Co vše umí Romant Bill prozkoumejte na eshopu ZDE

3) ROMANT ROMEO

Tenhle Romeo je opravdu divoch. Oproti prvním dvěma je Romant Romeo pulzátor. Znamená to, že část, která se zavádí do vaginy napodobuje pohyby dopředu a dozadu a to z Romea dělá zase něco úplně nového. Po našem prozkoumání na prodejně jsme ale byli překvapeni jeho hmotností. Proto jej doporučujeme spíše na doma a pro hrátky o samotě, nebo do kalhotek, které budou ještě jištěny třeba legínami. Pak už věříme, že tuhle jízdu si opravdu užijete! Navíc za opravdu super cenu! Recenze i e-shop ZDE

Ovládejte se – Vibrátory do kalhotekZdroj: sexshop.cz

4) ROMANT THEO

Překvapilo nás, kolik různých možností vibrátorů do kalhotek existuje. Tento pro změnu disponuje něčím, co předchozí tři neměly. A tím je speciální design na části do vaginy. Jde o jakési vystouplé oválné vajíčko, které pruží a vibruje přesně na vašem bodu G. O klitoris se postará podtlak. Prostě wow! Více info ZDE

5) SATISFYER TOP SECRET+

Pokud ještě něco chybí, tak do pětice tento vibrátor do kalhotek, který poskytne nejen dráždění klitorisu a vaginy, ale i análku. Vibrátor se pohodlně nosí. I díky „přichycení“ v análku se opravdu nikam nehne. Otázkou ovšem je, jestli se hnete vy, když jej budete nosit venku, protože tahle trojitá stimulace vás prostě vystřelí z trenek. Tedy, z kalhotek. Více info ZDE

Speciál pro muže – ovládat můžete i je!

Zdá se vám, že pánové jsou v tomto ochuzeni? Tak trochu ano, protože přeci jen pánská erekce je na veřejnosti vidět a není to úplně vhodné. Ale i tak pro vás něco máme! Na doma, večeři nebo do kina. Řeč je o BASIC X BOBBY2. Bobby je z měkkého lehkého silikonu a lehce jej připevníte na špičku penisu. Sedí na všechny velikosti penisu díky nastavitelnému řemínku. Navíc umístěním pod spodní prádlo drží tam, kde má. Dálkový ovladač je velmi nenápadný. Ovládání partnera si můžete užívat až 90 minut. Možná ale ani to nevydržíte, zkusíte to? Hračku můžou pánové používat také jako masturbátor. Prozkoumat více BASIC X BOBBY, nebo si přečíst recenzi můžete ZDE