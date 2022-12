16. díl průvodce erotickými pomůckami – Zadní vrátka v hlavní roli

Zdroj: sexshop.cz

Zadními vrátky samozřejmě myslíme anál. Anální sex si získává stále více na oblibě. Nejen, že mnoho žen objevilo kouzlo análních hrátek, ale i muži stále více přicházejí na příjemné dráždění prostaty. Pojďme se v tomto díle seriálu mrknout na základní pravidla análních hrátek a na oblíbené pomocníky.

Anální poprvé

Jako při každém jiném poprvé můžete i u análu cítit nervozitu. S análním sexem je navíc spojen i strach z bolesti nebo špinavosti. Bolest by ale anální sex rozhodně provázet neměla, k čemuž vám pomůže nejprve trénink o samotě. Dámy si mohou zkusit zavést například malinký anální kolíček při své klasické masturbaci. Pocítí rozdíl ve vnímání orgasmu i to, jaké to je, mít něco v konečníku. Časem samy budete chtít větší velikost i délku. Co se hygieny týče, tak zkušení vědí, že nehoda se může stát vždycky a není to nic, za co byste se měli stydět. Pro váš klid jsou tu jednoduché balonkové klystýry.

Základní anální pravidla

Nikdy se do análního sexu nenuťte.

Vždy používejte jen pomůcky pro anální sex určené.

Lubrikantu není nikdy dost!

Nikdy nepřecházejte z análu do vaginy bez omytí. Nikdy!

Anální pomůcky

Pro laskání zadních vrátek najdete mnoho vibračních i nevibračních pomocníků, jako jsou vibrátory, kolíky, dilda i korále. U análních vibrátorů je velice důležitá bezpečná koncovka, která zabraní nečekanému pohlcení hračky vaším svěračem. Na anální hrátky rozhodně nepoužívejte jiné vibrátory než ty k tomu určené. Předejdete tak další „vtipné“ historce z pohotovosti.

Lubrikační gel speciální silikonový olej od BOOM

Klystýr – doporučovaná rutina před análním sexem. Klystýr se používá ne hloubkový, abyste vaše střeva neprobudili k akci. Stačí totiž propláchnout pouze cca prvních 15 cm. Ideální jsou balonkové klystýry, které jsou velmi jednoduché na manipulaci. Pomůcky na anální hygienu můžete vybírat ZDE

Kolíky – anální kolíky jsou vibrační i nevibrační a záleží jen na vaší náladě. Pro vaše začátky jsou ideální sady, kde jsou většinou tři velikosti kolíků – skvělé pro postupné trénování. Harley sada obsahuje dokonce trénovací kolíky nafukovací anální kolíky

Stimulátory prostaty – úžasný zážitek a naprosto jiný orgasmus mužům přináší stimulace prostaty. Ta je navíc i zdraví prospěšná. Více o masáži prostaty a jak na to, najdete ZDE