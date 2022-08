2. DÍL PRŮVODCE EROTICKÝMI POMŮCKAMI – VIBRÁTORY

Zdroj: sexshop.cz

Rádi byste si pořídili nový, nebo váš úplně první vibrátor, ale nevíte jaký? Nebo se jen chcete zorientovat v nabídce či se dozvědět co je nového? Právě pro vás je tento díl, kde si povídáme o základním dělení vibrátorů

S jeho sestavením nám pomohl profesionální obchod sexshop.cz.

Vibrátor, jak již z názvu vyplývá, je pomůcka, která vibruje. Nezaměňovat s dildem, které neposkytuje žádné funkce, co se pohybu týče, a je „pouze“ statickou náhražkou penisu. Vibrátory můžou mít realistický vzhled, ale i takový, kdy byste si možná ani neřekli, že jde o vibrátor. Vibrátory jsou v dnešní době z 90 % nabíjeny pomocí kabelu – jako mobil. Nicméně stále se dají samozřejmě koupit i vibrátory na baterky.

Moderní vibrátory jsou v převážné většině vyráběny z jemného silikonu, který je také mezi zákazníky nejoblíbenějším materiálem. V nabídce sexshopů najdeme ale i vibrátory z plastu, kovové či gelové, které věrně napodobují lidskou pokožku. Nesmíme zapomenout samozřejmě ani na skleněné. Na silikonové pomůcky je vždy třeba používat gel na vodní bázi, aby se pomůcka nepoškodila. Případně speciální lubrikační gel vhodný i na silikonové pomůcky. Co se týče péče o vibrátory, nemějte obavy, je opravdu snadná – stačí opláchnout mýdlem a vodou.

Multifunkce vibrátorůZdroj: sexshop.cz

A co funkce vibrátorů? Těch je opravdu mnoho. Od ovládání pomocí mobilu nebo dálkového ovládání, přes velké množství vibrací, tepání, rotací a dalších speciálních pohybů, až například po funkce vyhřívání. Populárními se stávají pulzátory, což jsou vibrátory napodobující kopulační pohyb (dopředu - dozadu) a pozadu nezůstávají ani vibrátory napodobující pohyb prstu pro dráždění bodu G či prostaty. S vibrátory je prostě zábava a pokud ještě nemáte žádnou erotickou pomůcku, nebo někoho chcete potěšit, s vibrátorem nemůžete šlápnout vedle.

Základní dělení:

Klasické vibrátory – Jednoduché tvary a jasný cíl – uspokojit. S klasickým vibrátorem nemůžete udělat chybu. V nabídce je mnoho barevných variant a různých typů povrchů od úplně hladkého až po náznaky žaludu či jemné vroubkování.

Realistické vibrátory – Na rozdíl od klasických vibrátorů zde najdete vibrátory s tvarovaným žaludem i výrazným žilkováním. Některé modely mají i varlata. Narazíte tu i na XXL modely pro náročné.

Pulzátory – Za nás objev hodný Nobelovy ceny. Pulzátor je vibrátor napodobující kopulační pohyby. Dámy si tak mohou svůj oblíbený pulzátor zapřít například o polštář a nechat se obšťastňovat přirážením dle zvolené intenzity i tempa, kterých je obvykle na výběr skutečně mnoho. Takový milenec se jen tak neunaví.

Vibrátory na bod G – Vibrátory se speciálním tvarováním, které stimulují přesně tam, kde mají. Na špičce těchto vibrátorů často najdete zřetelný výstupek/zónu. Ta bývá navíc obohacena o různé typy stimulací, jako jsou tepání či vibrace, které zajistí správné prokrvení bodu G.

Vibrátory na klitoris – Vibrátory na klitoris jsou druhou nejoblíbenější variantou vibrátorů, hned po vibrátorech klasických. Vibrátor na klitoris bývá často menší, skvěle padne do ruky a jeho vibrace jsou směřovány přesně na to správné místečko. Vibrační funkce je často doplněna i podtlakovou stimulací či tepáním, nebo mechanismy napodobujícími jazýček.

Rabbit vibrátory – Kromě stimulace vnitřní, tedy vaginální, poskytují rabbit vibrátory i potěšení pro váš klitoris. Výstupek na vibrátoru ve formě kratšího ramínka je totiž určen právě na klitoris a může být vibrační, tepající, pulzující nebo i podtlakový.

Dělení vibrátorůZdroj: sexshop.cz

Rotační vibrátory – Rotační vibrátory jsou vytvořeny pro zvýšenou stimulaci v oblasti poševního vchodu i vnitřku vaginy. Rotace obzvláště intenzivně masírují a vy poznáte zase úplně jinou možnost stimulace než klasické vibrace. Někomu tento způsob masáže a stimulace vyhovuje více než klasické vibrace.

Multifunkční vibrátory – Tyto vibrátory jsou sloučením mnoha kategorií a v mnoha ohledech se jejich funkce prolínají. Jsou to vibrátory, které stimulují více bodů najednou. Zařadit mezi ně můžeme například nejen již zmíněné rabbit vibrátory, ale i některé párové vibrátory, či vibrátory s výstupky.nejen na dráždění klitorisu, ale i s vaginálním a análním výstupkem současně. Také zde můžeme najít různé vibrační návleky, kroužky a masturbátory, které mají opravdu různorodé využití.

Minivibrátory – Minivibrátory jsou často vlastně klasickými vibrátory v menším provedení. Vy si tak svůj oblíbený malý kousek, ale často se silnými vibracemi, můžete vzít kamkoli s sebou. Slouží nejen k zavádění do vaginy, ale i k vnějšímu, např. i klitorálnímu dráždění.

Vibrátory do kalhotek – Oblíbená hračka čerstvých milenců i partnerů v dlouhodobém vztahu. Osvěží stereotyp a zažehne touhu. Vibrátory do kalhotek mohou být pouze s laskáním klitorisu – připevnění pouze do vnitřku kalhotek, nebo s výstupkem k zavedení do vaginy. A to je pak teprve tóčo. V nabídce kromě vibrátorů jsou i pulzátory do kalhotek. Můžete tak vyzkoušet, co vaše žena, například při nakupování, zvládne. Ovládání je jednoduché, pomocí dálkového mini ovladače, který je vždy součástí balení anebo u některých modelů i prostřednictvím mobilní aplikace.

Anální vibrátory – Pro laskání zadních vrátek najdete mnoho vibračních pomocníků – vibrátory, kolíky i korále. U análních vibrátorů je velice důležitá bezpečná koncovka, která zabraní nečekanému pohlcení hračky vaším svěračem. Na anální hrátky rozhodně nepoužívejte jiné vibrátory než ty k tomu určené. Předejdete tak další „vtipné“ historce z pohotovosti.

Vibrátory na prostatu – Speciálně navržené vibrátory pro muže a jejich zadní komnatu. Stimulace prostaty je nejen zdravá, ale i velmi příjemná. Jakmile ji jednou muži zkusí, mnohdy už nechtějí jinak. V nabídce jsou i opravdu malé velikosti, které si můžou pánové zkusit například i sami při masturbaci.

Masážní hlavice – I masážní hlavice spadají pod pojem vibrátory. Kromě skvělých vibrací pro váš klitoris a jiná erotogenní místa vás potěší například i masáží ztuhlého krku, zad či lýtek. V nabídce jsou malé i opravdu velké modely s výkonem pro ty nejnáročnější jedince i sportovce.

Párové vibrátory – Jak již z názvu vyplývá, jde o párovou pomůcku sloužící k potěšení obou partnerů najednou. Obvykle má tvar písmene „U“. Jedna jeho část se zasune do vaginy, do které se současně vejde i penis. Druhá část je pak přimáčknutá na klitoris, který je díky tomu také po celou dobu sexu drážděn. Ženy oceňují současné dráždění vaginy i klitorisu, pánové zase těsnější sevření penisu a spokojenou partnerku. Na párové vibrátory se podíváme detailněji v dalších dílech tohoto seriálu.

Vibrační vajíčka – Vibrující kuličky či vajíčka jsou většinou ovládány na dálku pomocí ovladače nebo aplikace. Často tuto hračku využívají páry k tajným hrátkám na veřejnosti podobně, jako je tomu u vibrátorů do kalhotek.

Zaujal vás článek a chtěli byste něco z toho vyzkoušet? Diskrétně prozkoumat můžete e-shop sexshop.cz. A s kódem SERIAL15 získáte slevu 15 %!