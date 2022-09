3. DÍL PRŮVODCE EROTICKÝMI POMŮCKAMI – PÁROVÉ VIBRÁTORY

Zdroj: sexshop.cz

V dnešním díle našeho Průvodce erotickými pomůckami, který vznikl ve spolupráci s profesionály ze sexshop.cz, se podíváme na párové vibrátory. Jak již z názvu vyplývá, opravdu jde o pomůcku, která se používá v páru. Jsou však i kousky, které si užijete nejen ve dvou a současně, ale i samostatně, když zrovna partner není po ruce.

Nedovedete si představit, jak to funguje? My jsme také nevěděli. A teď už víme, že díky párovému vibrátoru můžete zažít i společný orgasmus! Párový vibrátor má nejčastěji tvar do písmene „U“. Jednu část si žena zasune do vaginy, druhá část pak zvenku hezky dolehne na klitoris. Vibrátor je tak pevně zasunut a drží, kde má, po celou dobu sexu či mazlení. Část na klitoris hezky doléhá a vy si můžete uzpůsobit sílu vibrací, které mohou být plynulé i přerušované, v různých rytmech. Některé párové pomůcky nabízí na vnější části i podtlakovou stimulaci klitorisu.

Vnitřní část je zase dlouhá tak akorát, aby správně stimulovala bod G. I ten je stimulován nejčastěji vibracemi v mnoha různých stupních. Některé vibrátory nabízí navíc potěšení bodu G formou tepání. Část, která se zavádí do vaginy, je plochá, tedy muž nemá problém se do partnerky vejít současně s párovým vibrátorem. Díky tomu je žena pro muže užší. Navíc se i na muže přenášejí vibrace, které umožní zase jiný způsob stimulace a prožitku.

Proč zkusit párový vibrátor?

Mnoho žen při klasickém sexu – klasické penetraci - nedosáhne orgasmu. Řešením je kvalitní ruční práce a orální stimulace před nebo po sexu. Ženy si také rády během milování přidržují na klitorisu masážní hlavice či vibrátory. Některé polohy ale neumožňují toto přidržování a pak je právě párový vibrátor řešením. Žena nemusí nic držet, na párovém vibrátoru si jen zvolíte sílu vibrace. Tu navíc můžete měnit díky dálkovému ovladači, který je většinou součástí hračky. Ovládání umožní mj. přímo při sexu, když už cítíte, že přichází orgasmus, buď vibrace zeslabit a oddalovat tak orgasmus, nebo naopak zesílit vibrace a dosáhnout třeba i společného orgasmu!

Jak jsme již psali, většinou mají párové vibrátory tvar písmene „U“. Jsou buď „jen“ vibrační, nebo jsou vybaveny u žen oblíbenou podtlakovou stimulací klitorisu. Najdete ale i párové vibrátory trochu jiné. Jsou multifunkční a je s nimi opravdu spousta zábavy! Například Beauments Flexxio nabízí opravdu nespočet možností použití. V páru i při sólo hrátkách. Mezi novinkami je nyní absolutním hitem Romant Couple, což je nejen párový vibrátor, ale i masturbátor pro muže a umožňuje například i dvojitou penetraci! Pro váš lepší přehled jsme připravili infografiku a věříme, že si každý vybere to své. Ceny párových vibrátorů jsou již od 399 Kč na www.sexshop.cz.

